Arriva su Sky NBA 360 | la Diretta Basket a stelle e strisce

Sky : il Napoli è Arrivato a Castel Volturno. Visi stanchi ma grande soddisfazione : A Radio Kiss Kiss è intervenuto il giornalista Sky Francesco Modugno. Ha riferito che il Napoli è arrivato circa un’ora fa a Castel Volturno. Modugno riferisce che i calciatori sono sembrati Visibilmente stanchi, anche se la soddisfazione per la partita di ieri è alta. Oggi è prevista una seduta di defatigamento per chi ha giocato ieri e una seduta di allenamento normale per chi, invece, è rimasto a riposo in vista della partita contro la ...

Le Kardashian il reality cult Arriva su Sky Uno dal 21 ottobre : Il reality culto Le Kardashian arriva in Italia su Sky Uno dal 21 ottobre Un prodotto di culto, un fenomeno di costume su una famiglia diventata famosa quasi per caso, la famiglia Kardashian – Jenner, legata al caso O.J. Simpson di cui il padre era avvocato. Le Kardashian è reality show di culto che è diventato un fenomeno di costume negli Stati Uniti, dando vita a innumerevoli spin-off, arriva anche in Italia, lo show che segue la vita di ...

Diavoli la serie tv Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey Arriva a marzo 2020 : Prodotta da Sky Studios e Lux Vide e Orange Studio, Diavoli la serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi è stata presentata da NBCUniversal Global Distribution al Mipcom di Cannes. Sky con tutte le sue componenti produttive e distributive è ormai parte di Comcast- Universal e proprio NBCUniversal Global Distribution ha venduto la serie in diversi paesi del mondo anche se non sono stati rivelati.Sicuramente Diavoli arriverà nei paesi ...

Sky – Arrivano aggiornamenti sui rinnovi azzurri. I dettagli : Situazione rinnovi Napoli Sky Sport riporta degli aggiornamenti riguardo i rinnovi di alcuni azzurri. Allan aspetta un aumento d’ingaggio, situazione di stallo per Lorenzo Insigne. Trattative un po’ più delicate, invece, per Mertens e Callejon: per lo spagnolo il Napoli è pronto a fare uno sforzo, così come per Mertens. Il belga vuole confermare lo stesso contratto di 4 milioni a stagione, magari con dei bonus, la richiesta è ...

Bohemian Rhapsody il campione del box office Arriva su Sky Cinema e Now Tv : Bohemian Rhapsody la storia di Freddie Mercury e dei Queen arriva su Sky Cinema e Now Tv Quattro premi Oscar, la consacrazione di Rami Malek protagonista di Mr. Robot a stella del Cinema e un successo incredibile al Box office: Bohemian Rhapsody arriva su Sky Cinema e Now Tv in streaming lunedì 14 ottobre. Gli abbonati Extra già possono trovarlo nella sezione Primissime, inoltre il film oltre che alle 21:15 sarà anche alle 21:45 su Sky Cinema ...

Netflix è Arrivato su Sky Q : ecco come attivare Intrattenimento Plus : Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, quando c’è stato l’annuncio ufficiale, ora l’accordo Sky-Netflix è arrivato sugli schermi: Netflix è infatti disponibile su Sky Q grazie all'offerta Intrattenimento Plus, la nuova offerta dedicata ai clienti Sky Q con Sky Famiglia che unisce Netflix all’Intrattenimento e alle serie TV di Sky ad un prezzo vantaggioso. Intrattenimento Plus è il modo migliore ...

Netflix Arriva su Sky Q dal 9 ottobre : ecco i prezzi e come inserirlo nell’abbonamento : Netflix arriva dal 9 ottobre su Sky Q. Per gli abbonati Sky sarà infatti possibile vedere, oltre ai contenuti della propria offerta, anche Netflix da un unico posto. È “la più grande offerta di intrattenimento di sempre con i titoli più premiati, le serie tv di cui tutti parlano e un’esperienza di visione unica e intuitiva”, sottolinea Sky nell’annunciare le “nozze” con il colosso dello streaming. La nuova offerta, che va ...

Sky - Arriva Netflix su Sky Q. E dal 2020 gli abbonamenti internet : Andrea Zappia di Sky all’Ey digital summit Capri – Sky lancerà i suoi abbonamenti internet in fibra entro la prima metà del 2020, mentre è ormai questione di giorni l’approdo di Netflix sulla piattaforma Sky Q, il contenitore multimediale per gli abbonati della pay tv. Come ha spiegato Andrea Zappia, amministratore delegato per l’Europa continentale di Sky a margine dell’Ey digital summit, il forum sull’innovazione ...

Zappia (Sky) : «Faro su contenuti e loro aggregazione. NetFlix Arriva su Sky Q». : «NetFlix è una azienda straordinaria che non sarebbe esistita negli anni '90. Oggi l'innovazione tecnologica non basta, ci vogliono i capitali finanziari che consentono di bruciare cassa». L'esempio di come sta cambiando il mercato della tv e dei contenuti giunge da Andrea Zappia, Chief executive continental Europe di Sky, che dal palco del Digital Summit racconta la...

Lazio - all’Olimpico Arriva il Rennes : diretta su Sky e Tv8 : Serata di Europa League per la Lazio, chiamata ad affrontare il Rennes all’Olimpico con l’obiettivo di puntare a un unico risultato: la vittoria. Giusto due settimane fa nella sfida in Romania contro il Cluj i biancocelesti sono usciti sconfitti pur essendo andati inizialmente in vantaggio e hanno quindi la necessità di puntare ai tre punti […] L'articolo Lazio, all’Olimpico arriva il Rennes: diretta su Sky e Tv8 è stato ...

Sky continua la sua evoluzione - Arriva Sky Q anche con la tua fibra di casa : Sky continua la sua evoluzione nel modo di vivere la TV, e lo fa puntando sull’esperienza di visione di Sky Q. Dopo il lancio di Sky Q via satellite, arriva Sky Q anche con la tua fibra di casa. Non si ferma, quindi, il percorso di innovazione di Sky basato sulla volontà di offrire i migliori contenuti e il massimo dell’esperienza di visione, con la libertà di scegliere la tecnologia più adatta...