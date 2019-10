Archiviato il caso Bellomo Suggerire un dress code non era reato

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il gip di Milano Guido Salvini hal'indagine sull'ex consigliere di Stato Francesco, accusato di violenza privata e stalking ai danni di 4 ex studentesse della sede milanese della scuola 'Diritto e scienza' che prepara al concorso per diventare magistrati. Nel provvedimento, il gip scrive che "nessun comportamento volto a coartare la libertà morale delle studentesse può infatti essere ravvisato nella sottoposizione di contratti di collaborazione la cui sottoscrizione, pur nella sua 'singolarità', era rimessa alla libera volontà delle aspiranti, che in diversi casi si sono rifiutate di firmare per continuare a frequentare le lezioni nella veste di studentesse ordinarie". Nessun, dunque, è da ravvisarsi in relazione al '' suggerito da, che è sotto indagine anche a Bari, 'alle allieve. "Sebbene molte delle sue richieste appaiano ...

