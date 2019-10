Andrea Gaudenzi è diventato il capo dei tennisti professionisti

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La fonte era credibile due volte: perché è un giornalista noto (Simon Briggs) e inglese, vicina quindi alle segrete cose del tennis mondiale.Gaudenzi è davveroil successore di Chris Kermode come CEO (Chief Executive Officer) dell'Atp, il sindacato che gestisce il circuito deial di fuori dei tornei dello Slam. Lo avevamo anticipato su Agi una settimana fa. La notizia, sorprende e no, perché l'ex pro, nato a Faenza il 30 luglio 1973, dopo essere arrivato al numero 18 del mondo il 27 febbraio 1995, con tre titoli di singolare (e due di doppio), l'anno in cui toccò le semifinali di Montecarlo come maggior risultato della carriera nei tornei più importanti, è uno dei pochiitaliani laureati (in Giurisprudenza a Bologna), peraltro con anche un masters in Business administration. Da manager, ha seguito part-time Fabio Fognini, da ...

angelomangiante : Non poteva esserci news migliore per il tennis mondiale. Andrea #Gaudenzi è il nuovo Presidente dell'Atp dal 1° ge… - Maurizio62 : RT @ilpost: L’ex tennista italiano Andrea Gaudenzi è il nuovo presidente dell’Associazione dei tennisti professionisti (ATP) - matteopinci : RT @angelomangiante: Non poteva esserci news migliore per il tennis mondiale. Andrea #Gaudenzi è il nuovo Presidente dell'Atp dal 1° genna… -