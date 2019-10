Andrea Damante potrebbe avere un nuovo amore | a cena e poi a casa con Chiara Montemurro

Andrea Damante allo scoperto? Spunta con una mora ‘fotocopia’ di Giulia : Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Sul suo profilo Spunta una ragazza misteriosa Andrea Damante si è di nuovo innamorato? Chissà, per ora le presentazioni ufficiali di una probabile nuova fidanzata non ci sono state. Ma, come sempre, c’è un ma. Si perché tra le stories del rinomato dj veronese è apparsa una ragazza misteriosa, […] L'articolo Andrea Damante allo scoperto? Spunta con una mora ‘fotocopia’ di Giulia ...

Giulia De Lellis ancora su Andrea Damante : 'Dopo il tradimento - ho paura del genere umano' : Sono tante e tutte molto interessanti le cose che ha raccontato ieri, 17 ottobre, su Instagram Giulia De Lellis. Rispondendo ad alcune domande che i followers le hanno posto sul libro che è uscito un mese fa, la romana ha fatto sapere di aver pianto tanto mentre lo scriveva e che parlare del tradimento subito da Andrea Damante, è stata come una liberazione per lei. Le parole di Giulia sull'ex Damante È passato un mese da quando Giulia De Lellis ...

Nicole Mazzocato e Andrea Damante innamorati : lei nega - ma spunta un indizio : Cos’hanno in comune Andrea Damante e Nicole Mezzocato? Tanto. Entrambi provengono da Uomini e Donne, lui tronista e lei corteggiatrice. Entrambi, poi, hanno alle spalle storie importanti che hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Damante con la bella Giulia De Lellis, che sul suo tradimento ha scritto un libro e Nicole con Fabio Colloricchio. Ora, i due, sembrerebbero essere particolarmente vicini. Secondo un’indiscrezione, infatti, si ...

Andrea Damante canta un inedito sul web : per i fan parla della storia con Giulia De Lellis : Mentre Giulia De Lellis dichiara amore a Iannone con foto piuttosto particolari (in cui lui è coperto solo da emoticon a forma di cuore), i fan tornano ad associarla al suo più famoso ex: Andrea Damante. Il brano inedito che il dj ha pubblicato su Instagram alcune ore fa, secondo tanti altro non è che il racconto della travagliata storia con l'influencer, alla quale sembra chiedere di tornare tra le sue braccia. Il brano di Andrea che ha fatto ...

Andrea Damante : video hot con una bionda - ma poi esce con una bruna : Durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Andrea Damante aveva detto di non aver ancora trovato una ragazza dopo la storia con Giulia, ma c’è da dire che in quest’ultima settimana sembra aver recuperato il tempo perduto. È stato infatti "pizzicato" a Roma con una ragazza bruna sconosciuta, con cui ha fatto un giro in centro e poi pranzato in uno dei ristoranti più in della capitale. I due non sono sembrati particolarmente affiatati ...

Giulia De Lellis : “Quello che ho scritto su Andrea Damante nel mio libro non è tutto vero”. E fa un esempio : Il libro di Giulia De Lellis, scritto insieme all’autrice Stella Pulpo, è ai primi posti delle classifiche di vendita. “Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza” racconta la scoperta del tradimento da parte del suo ex fidanzato Andrea Damante. Ma non tutto quello che c’è scritto è vero, e ad ammetterlo è la stessa De Lellis in una intervista rilasciata a La Stampa. “Favoloso non avere più un uomo fissato ...