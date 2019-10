Alzheimer e demenza | attenzione al sale | è estremamente pericoloso per il cervello

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Troppofa male alla salute, e questo è risaputo: quello che in molti non sanno è che un eccesso di cloruro di sodio provoca declino cognitivo. A mettere in luce il legame tra l’assunzione die ilè uno studio condotto sui topi e pubblicato online su ‘Nature‘, dal team del celebre scienziato italiano ‘trapiantato’ in Usa Costantino Iadecola, del Weill Cornell Medical College di New York. Lo studio rivela come una dietasaporita piò provocare nei topolini l’accumulo di tau modificata, una proteina associata a condizioni che causano, fra cui l’. Una scoperta preoccupante, anche se “sono necessarie ulteriori ricerche per capire se i risultati possono essere validi anche nell’uomo”, avvertono i ricercatori. Se ultimamente si sono moltiplicati gli allarmi relativi all’effetto ...

redazioneiene : Una malattia con cui tutti avremo a che fare: @Giulio_Golia ci racconta la demenza senile. E il dramma di quando co… - Affaritaliani : Allarme per i calciatori professionisti Rischio Alzheimer-Parkinson è triplo - AlzheimerEurope : RT @alzheimeritalia: Per dare voce alle persone con demenza e alle loro famiglie servono atti concreti. Eccoci a L'aia, alla 29esima Confe… -