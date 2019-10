Alluvioni lampo nel trapanese | allagata Castelvetrano | paese paralizzato

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Centro-Nord : attenzione ad Alluvioni lampo - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Una forte perturbazione in transito sul Nord Italia porterà forte maltempo nella giornata odierna. Ecco gli avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment): livello 2 per parti dell’Italia e per la Francia sudorientale principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Livello 1 per Cipro per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora ...

Allerta Meteo - violento peggioramento da stasera : allarme tornado e Alluvioni-lampo. Tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – Sta cambiando la situazione Meteorologica sull’Italia, con correnti di scirocco e nubi in aumento soprattutto al Nord/Ovest, mentre in Sardegna è una giornata estiva con temperature particolarmente elevate, addirittura +30°C a Sassari e Oristano. Proprio questo caldo così anomalo e fuori stagione, determinerà nelle prossime ore fenomeni di maltempo particolarmente estremi: già stasera lo scirocco innescherà violenti ...

Allerta Meteo - il mar Jonio sforna violenti temporali : alto rischio Alluvioni-lampo tra Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Il maltempo si concentra all’estremo Sud e in modo particolare nelle zone joniche di Calabria e Sicilia: piove incessantemente soprattutto tra Catania, Siracusa e Ragusa dove nelle ultime ore sono caduti ben 57mm di pioggia a Palazzolo Acreide, 50mm a Siracusa, 48mm a Francofonte, 44mm a Sortino, 41mm ad Augusta, 40mm a Modica, 39mm a Caltagirone, 33mm a Noto, 31mm a Ragusa e 30mm a Lentini, ma preoccupano soprattutto ...

Uragano Lorenzo - i residenti delle Azzorre si preparano : possibili 150mm di pioggia - allerta per Alluvioni lampo potenzialmente letali [GALLERY] : Il potente Uragano Lorenzo dovrebbe colpire le isole Azzorre nella giornata di mercoledì 2 ottobre, provocando alluvioni lampo potenzialmente letali, nonostante l’indebolimento subito nella giornata odierna. I residenti si stanno preparando a sigillare le finestre mentre l’Uragano si avvicina all’arcipelago portoghese. “Dovremo proteggere le nostre proprietà perché se arriva con intensità, ci colpirà”, ha dichiarato a Reuters Alcino Machado, che ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in Sicilia : nubifragi - forte vento e grandine di grandi dimensioni - rischio tornado e Alluvioni lampo : Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’Allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni. Tutte le allerte si intendono formalmente ...

Meteo - allerta Estofex per forte maltempo in Italia : nubifragi - Alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore : allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi ...