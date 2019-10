Allerta meteo | l' Italia nel mirino del maltempo | prossime ore tra temporali e nubifragi

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Roma - La perturbazione in transito su parte d'avanzerà lentamente verso levante, ostacolata dall'alta pressione che continua ad esercitare un'azione di blocco sui Balcani. Per la giornata di oggi, giovedì, si prevedono AL NORD piogge e rovesci che si estenderanno dal Nordovest alla Lombardia intera, Emilia, Trentino e Veneto occidentale, mentre non riusciranno a raggiungere l'estremo Triveneto a causa della resistenza dell'alta pressione, dove il clima rimarrà asciutto. In serata fenomeni in attenuazione su est Piemonte, Lombardia e Liguria centrale, mentre proseguiranno sul Piemonte occidentale. AL CENTRO In giornata tempo in netto peggioramento sulle regioni dell'alto Tirreno con piogge ea partire dalla Toscana, anche forti, in estensione ad Umbria e Lazio entro sera. Rischiotra Toscana orientale, Elba, e Lazio ...

