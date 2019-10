Allerta Meteo | allarme ROSSO in Sicilia | stasera TORNADO | domani ALLUVIONI Importanti

Allerta Meteo Lazio - il sindaco di Fiumicino : “La cittadinanza sia prudente” : ”Dal pomeriggio di oggi e per le prossime 12 ore sono previsti temporali, anche di forte intensità, e forte vento. La Protezione Civile regionale ha infatti da poco diffuso un’Allerta Meteo con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica ‘arancione’ per oggi pomeriggio, 24 ottobre, e per le successive 12 ore. Pertanto invito la cittadinanza a essere prudente e a limitare, se possibile, gli spostamenti”. Lo ...

Allerta Meteo Piemonte : nuove precipitazioni in arrivo : Ancora pioggia sulle diverse aree del Piemonte. Le precipitazioni, segnala l’Arpa regionale, potranno essere localmente molto intense su basso alessandrino e sullo Scrivia; a carattere più continuo e persistente su canavese, biellese, verbano e alto vercellese e novarese. Dalla mattina di domani i fenomeni, gia’ in attenuazione nella notte, tenderanno a esaurirsi ovunque sul Piemonte. La situazione creatasi nei giorni scorsi e le ...

Allerta Meteo Lazio : temporali da oggi pomeriggio - forte maltempo a Roma : “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri”. Lo comunica in una nota la ...

Lazio Allerta Meteo Arancione 24 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La protezione civile regione Lazio, ha innalzato il livello di Allerta da giallo ad Arancione per i settori: A – Bacini costieri nordD – RomaF – Bacini costieri sudSui restanti settori è attiva l’Allerta GIALLA L’Allerta è valida fino alle prime ore del mattino di domani 25 Ottobre 2019 L'articolo Lazio Allerta Meteo Arancione 24 Ottobre 2019 ...

Allerta Meteo dai giallo ad arancione per temporali da oggi pomeriggio su Roma e bacini costieri : Roma – “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri. E’ altresì in corso di validità ...

Allerta Meteo Piemonte - è allarme per la piena del Po : i consorzi di Bonifica chiodini le prese irrigue e presidiano i territori : Continua il presidio dei consorzi di Bonifica ed irrigazione che, con esperte manovre idrauliche e la progressiva chiusura di centinaia di paratoie, controllano la piena del fiume Po, evitando il rischio di allagamenti nelle zone interne. Il Grande Fiume sta segnando, a Cremona, la punta di piena con 4.181 metri cubi al secondo contro una portata media del periodo pari a mc/sec 1.487, mentre un anno fa si registravano 525 metri cubi; dopo aver ...

Allerta Meteo - temporali molto pericolosi minacciano Sicilia e Calabria : alto rischio alluvioni - domani scuole chiuse in molti comuni : Cresce l’Allerta Meteo per Sicilia e Calabria: la Squall-Line temporalesca che si è formata sul Tirreno si muove minacciosa verso la Sicilia occidentale dove arriverà nel pomeriggio, e ha assunto la pericolosissima caratteristica di sistema “V-Shaped”, tipico dei fenomeni più estremi in assoluto con forti tornado nella punta da cui scaturisce la multicella temporalesca a forma di “V” ben visibili nelle immagini ...

Allerta Meteo Liguria : prolungata criticità arancione a Genova e Savona : Arpal ha aggiornato e modificato l’Allerta Meteo in Liguria per piogge diffuse e temporali con queste nuove modalità: zona centrale della regione da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla Val Bormida alla Valle Stura (zone b-d) arancione fino alle 24 di oggi giovedì 24 ottobre. Poi gialla fino alle 3 di domani, venerdì 25 ottobre ponente regionale fino Noli (zona a) gialla dalle 13 alle 3 di domani venerdi’ 25 ottobre levante regionale ...

Allerta Meteo Campania : forti temporali in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). A partire dalle 22 di stasera e fino alle 10 di domani mattina si prevedono “precipitazioni a possibile carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense, soprattutto sui comuni della fascia costiera e sulle ...

Allerta Meteo - l'Italia nel mirino del maltempo - prossime ore tra temporali e nubifragi : Roma - La perturbazione in transito su parte d'Italia avanzerà lentamente verso levante, ostacolata dall'alta pressione che continua ad esercitare un'azione di blocco sui Balcani. Per la giornata di oggi, giovedì, si prevedono AL NORD piogge e rovesci che si estenderanno dal Nordovest alla Lombardia intera, Emilia, Trentino e Veneto occidentale, mentre non riusciranno a raggiungere l'estremo Triveneto a causa della ...

Allerta Meteo - la Squall-Line è arrivata sul Tirreno : allarme temporali violentissimi al Sud : La nuova ondata di maltempo è arrivata sull’Italia con forti piogge e temporali che da stamattina stanno interessando il Nord/Ovest, la Sardegna e avanzano sul Centro Italia in Toscana. La Regione più colpita è ancora una volta il Piemonte dove sono caduti 119mm di pioggia a Piano Audi, 114mm al Colle Barant, 106mm a Clot della Soma, 104mm a Varisella, 97mm a Luserna San Giovanni, 94mm a Cumiana, 89mm a Monterosso Grana Adesso la temuta ...

Previsioni Meteo Milano : maltempo in atto e rovesci ancora più forti in giornata. Allerta allagamenti lampo : Previsioni Meteo Milano – Il vortice iberico, come annunciato, si è portato a ridosso della Sardegna, in seno a una saccatura atlantica molto incisiva, in grado di arrecare forte maltempo su molte regioni italiane. La tipologia strutturale della saccatura è particolarmente insidiosa, perché piuttosto stretta e profonda in affondo in un contesto anticiclonico e, quindi, con particolare esaltazione di vorticità positive alle medie e alte ...

Maltempo Toscana : Allerta Meteo fino alla mezzanotte - scuole chiuse a Grosseto e nel basso livornese : allerta meteo fino alla mezzanotte in gran parte del sud della Toscana: il centro di protezione civile della Regione ha diramato un avviso codice arancione per alcune aree delle province di Livorno e di Grosseto dove si prevedono i fenomeni più intensi. Oggi le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Grosseto sono rimaste chiuse: in provincia è stata disposta la chiusura anche a Manciano, Magliano in Toscana, Orbetello, Pitigliano e ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo nel Tirreno : pericolo nubifragi e fenomeni estremi sulle coste : Allerta Meteo – Il maltempo continua a sferzare l’Italia, in particolar modo lungo la costa tirrenica del Centro-Nord, della Sardegna della Sicilia occidentale ed anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per il Tirreno e le aree circostanti per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Livello 1 per Cipro e il Mediterraneo ...