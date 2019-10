Allergeni non dichiarati | salsa barbecue ritirata dai supermercati MARCA e LOTTO

Coop ritira prodotti dagli scaffali per rischio Allergeni : “non consumare - riportare al punto vendita” [INFO] : La catena di supermercati Coop ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di richiamo per un lotto di Olive Farcite in Olio di girasole 280g. Il motivo del richiamo è indicato in “Presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Coop precauzionalmente ha ritirato il prodotto dalla vendita. Invitiamo i consumatori allergici ai solfiti che l’avessero acquistato a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per ...

Allerta Allergeni non dichiarati in prodotti dolciari : il Ministero della Salute richiama diversi prodotti [MARCA e LOTTO] : Allerta allergeni in alcuni prodotti dolciari. Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni prodotti che non risultano idonei al consumo da parte delle persone allergiche al latte. I prodotti in questione sono le crostate della marca Le Dolci Passioni e prodotte nello stabilimento di San Giorgio Del Sannio, in provincia di Benevento da Nardone Produzioni dolciarie SRL. Il rischio è collegato alla presenza di allergene derivante dal latte ...