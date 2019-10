Al cinema con «Il Mattino» | «Belle Epoque» alla francese

Bonus cultura - confermati buoni da 500 euro per i 18enni per pagare libri - cinema e musei : Il Bonus cultura per i 18enni verrà confermato anche per il 2020: la misura sarà rinnovata con lo stanziamento di 160 milioni di euro nella prossima manovra. I fondi saranno meno che in passato, ma l'obiettivo è quello di confermare la cifra di 500 euro da far spendere ai neo-maggiorenni per acquistare libri, biglietti di cinema, musei e teatri.Continua a leggere

Casting per uno spettacolo con Enrico Brignano e per una produzione cinematografica : Casting tuttora in corso per la realizzazione dello spettacolo dal titolo Un'ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano nel ruolo di protagonista principale, e per un importante progetto di carattere cinematografico, prodotto da Other Season Production, una importante casa di produzione italo-spagnola. Un'ora sola vi vorrei Sono attualmente in corso le selezioni per un importante spettacolo con il noto attore Enrico Brignano come protagonista ...

"Davanti a me c'era Spielberg - ma io non lo conoscevo - io a quelli del cinema li faccio magna'...". Ecco a voi - Ciak... si Mangia : “Stavo lì, seduta, davanti a me c’era Spielberg, ma io non lo conoscevo. Io cucino, io li faccio magna’ a questi del cinema...”. Timida, senza concedersi troppo con gli aneddoti, ma monumentale nella sua semplicità, Anna Dente, cuoca dei Castelli romani, ad un certo punto è salita sul palco della presentazione del libro, “Ciak... si Mangia, cinema e gastronomia nella Hollywood italiana, di Luigi ...

Roma Videoclip “il cinema incontra la musica” domani alla Festa del cinema di Roma : Si svolgera’ domani 22 ottobre alle ore 17.00 presso lo spazio Regione Lazio-Roma Lazio Film Commission-Auditorium Arte, alla Festa del Cinema di Roma, la presentazione dei premi speciali della XVII Edizione di Roma Videoclip-il Cinema incontra la musica, tra anticipazioni, proiezioni della più importante rassegna di Cinema e musica con la presenza di artisti, registi, produttori di questa Edizione. Tra i molti eventi, Special Award ...

Scorsese con The Irishman vi regala i 210 migliori minuti di cinema della vostra vita (o quasi) : Avrei una frase di lancio da suggerire a Netflix per “The Irishman” di Martin Scorsese, dal 4 novembre in sala e dal 27 su streaming, e proiettato in atenprima alla Festa del cinema di Roma: “I migliori 210 minuti della vostra vita”. Un po’ forte, ma quasi vero. Perché le tre ore e trenta di cinema ‘estratte’ dal libro di Charles Brandt (Fazi editore, in Italia) sono l’apoteosi e insieme il ...

Festa del cinema di Roma - Shia LaBeouf commuove Honey Boy : la sua vita di ragazzino prodigio con un padre infernale : Padri criminali, immaturi, monstre. E figli che – loro malgrado – li sostengono nella speranza di redimerli, e contestualmente di salvare loro stessi da imitarne l’esistenza. È quanto accade, assai diversamente espresso, nei due film di giornata alla Festa del Cinema di Roma: Honey Boy e Il ladro di giorni. Sorprendente, emozionante e formalmente coraggioso, Honey Boy arriva alla Festa capitolina già carico di premi e festival, a partire dal ...

Ang Lee - regista di Gemini Man : “Con Will Smith sfido l’iperrealismo e sogno un nuovo cinema” : https://www.youtube.com/watch?v=5DTqKkHJyKE Los Angeles – “Non voglio cambiare solo il modo di vedere i film. Voglio cambiare l’arte del cinema”. Ang Lee ci accoglie in un teatro di posa negli studios della Paramount. Percorriamo insieme un lungo corridoio di scatti in bianco e nero, da Cecil B. DeMille ai Fratelli Marx. “Ci troviamo nel più longevo studio di Hollywood” dice il regista di Brokeback Mountain e ...

Intervista – Stefano Fresi : «Bisogna parlare di cinema nelle scuole - l’atto cinematografico deve consumarsi in sala» : «Vorrei trasferire tutta la passione che ho per il mio lavoro e continuare a diffondere cultura». Quando parla della sua carriera, Stefano Fresi uno dei volti più amati del grande schermo del cinema italiano, attore nominato al David di Donatello, compositore e doppiatore con oltre trenta film all’attivo, che lo hanno visto protagonista sotto la direzione di registri illustri come Riccardo Milani, Michele Placido, Walter Veltroni e l’amico ...

Dolittle - a gennaio arriva nei cinema la nuova avventura con Robert Downey Jr : Sono passati dieci anni dalla realizzazione dell’ultimo episodio della saga del Dottor Dolittle, interpretata con successo in due film da Eddie Murphy e poi negli ultimi tre capitoli con protagonista Kyla Pratt. A fine gennaio 2020 (in Italia precisamente dal giorno 30) arriva nei cinema un nuovo capitolo, dal titolo "Dolittle" con un restyling completo del film a partire proprio dal protagonista. Proprio pochi giorni fa è stato diffuso il ...

Maleficent 2 Biglietti cinema con scelta posto nelle sale italiane : Maleficent 2 Signora del male è il film al Cinema da giovedì 17 ottobre 2019 con Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer. Ecco di seguito dove comprare i Biglietti online e scegliere i posti in sala. Maleficent 2 Biglietti Cinema con scelta posto nelle sale italiane E’ possibile prenotare e acquistare i Biglietti per le proiezioni di Maleficent 2 Signora del male al Cinema su Ticketone scegliendo da casa i posti/poltrone ...

Tutti i titoli confermati o ipotizzati per la Fase 5 del Marvel cinematic Universe : Il Marvel Cinematic Universe, l’universo cinematografico con cui la Disney ha portato sul grande schermo (ma anche in televisione) i molteplici mondi e personaggi dei fumetti Marvel, ha raggiunto un punto di svolta epocale con Avengers: Endgame lo scorso maggio. Ma questo non significa che i progetti dello studios abbiano intenzione di rallentare. Anzi, dopo l’annuncio della Fase 4, che comprende film come Black Widow, Eternals, ...

I BTS trasmetteranno live uno dei loro prossimi concerti a Seoul in alcuni cinema selezionati : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post I BTS trasmetteranno live uno dei loro prossimi concerti a Seoul in alcuni cinema selezionati appeared first on News Mtv Italia.

Bohemian Rhapsody - su Sky cinema il biopic che racconta Freddie Mercury : Lunedì 14 ottobre alle 21.15 in prima visione tv su Sky Cinema Uno - alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama - andrà in onda Bohemian Rhapsody, uno dei maggiori successi Cinematografici al box office e trionfatore agli Oscar® 2019 con quattro statuette, tra cui quella al protagonista Rami Malek, che ha impersonato Freddie Mercury. Diretto da Bryan Singer, il film viaggia sulle note dei capolavori del gruppo rock nato negli anni ...

C’è Tempo su Sky cinema il film di Walter Veltroni con Stefano Fesi : C’è Tempo con Stefano Fresi su Sky Cinema e in streaming su Now Tv Stasera, domenica 13 ottobre, arriva su Sky Cinema, in streaming su Now Tv e disponibile anche On Demand e in mobilità su Sky Go, C’è Tempo una commedia on the road con Stefano Fresi diretta da Walter Veltroni. Ricco di citazioni Cinematografiche, il film è una produzione Palomar e Vision Distribution, in collaborazione con Sky Cinema e Pathé, distribuito da Vision ...