Agnelli agli azionisti | Juve leader in Italia e ai vertici in Europa

Juventus-Bologna - Cristiano Ronaldo da record : Agnelli consegna una maglia speciale per i 700 gol : Cristiano Ronaldo celebrato da Andrea Agnelli: il portoghese riceve una maglietta per il record dei 700 gol in carriera Serata scoppiettante all’Allianz Stadium, dopo un caloroso benvenuto a Sinisa Mihajlovic, gli applausi dei tifosi torinesi sono stati tutti per Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha infatti consegnato a CR7 una maglietta speciale, per celebrare il record di 700 reti in carriera ...

Conte : «Il calcio è uno sport non una guerra. Agnelli ha dato importanza a quella petizione - ha sbagliato» : Il calcio è uno sport non una guerra. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Che gara si aspetta contro questa Juve? “Si affrontano due squadre che sono in testa e che hanno fatto meglio delle altre. Siamo però solo alla settima di A, tutti i valori verranno fuori più avanti. Il tempo dirà quali sono le nostre ambizioni. Serve coraggio” Gara già ...

Elliott entra in CNH - società controllata dagli Agnelli : Elliott ha acquisito una quota di partecipazione in CNH Industrial, società operante nel settore dei capital goods e controllata al 26,89% da Exor, la holding della famiglia Agnelli già proprietaria del 63,77% della Juventus. La notizia è stata riportata da Bloomberg. Elliott Management, società di gestione degli investimenti fondata da Paul Singer, e proprietario del […] L'articolo Elliott entra in CNH, società controllata dagli Agnelli è ...