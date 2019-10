L'oroscopo di giovedì 24 ottobre : Giove in quadratura ad Acquario - Scorpione attivo : Durante la giornata di Giovedì 24 ottobre, Marte in trigono al segno della Bilancia, conferirà ai nativi del segno un grande aiuto in ambito lavorativo, mentre Gemelli avrà bisogno di qualche consiglio. Mercurio in congiunzione al segno dello Scorpione, farà in modo che i nativi del segno siano particolarmente attivi, tanto da riuscire a svolgere le loro mansioni al lavoro, e gestire la propria relazione di coppia, mentre Sagittario preferirà ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : chiarimenti per Acquario - Pesci emotivo : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede un Gemelli alla ricerca di nuovi amori, mentre il Cancro potrebbe perdere la pazienza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha stretto dei legami saldi in amore potrà sentirsi maggiormente forte e sicuro. Le coppie che hanno dei progetti da tempo, potranno programmarli senza problemi. Chi ha fatto una proposta in ambito ...

Previsioni astrologiche - classifica 24 ottobre : Vergine romantico - Acquario bellicoso : Giovedì 24 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno sui gradi dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Marte nel segno della Bilancia e Giove in Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Favorevoli le Previsioni per la Vergine ed il Leone, ma meno rosee per ...

Oroscopo 23 ottobre : sentimenti sottotono per l'Acquario : La settimana entra nel vivo. Quali saranno le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali? Di seguito, l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per la giornata di mercoledì 23 ottobre 2019. Ariete: cercate di risolvere i problemi che nascono in campo sentimentale, i vostri rapporti necessitano infatti di una revisione. Nel lavoro ricercate strategie per migliorare.

Previsioni astrologiche 23 ottobre : Acquario geloso - Cancro galante : Mercoledì 23 ottobre 2019 troveremo la Luna stazionare nel segno del Leone mentre il Sole, Venere e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario ed Urano continuerà il suo domicilio in Toro. Infine Nettuno sarà sui gradi dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà in Cancro. L'Acquario sarà piuttosto geloso mentre il Cancro si ...

L'oroscopo di novembre - 2^ sestina : Giove in sestile a Pesci - periodo roseo per Acquario : Durante il mese di novembre Sole e Mercurio conferiranno ai nativi Bilancia le capacità necessarie per riuscire a compiere le scelte giuste in ambito lavorativo, oltre che per iniziare nuovi progetti. Sagittario vivrà situazioni del tutto nuove per quanto riguarda i sentimenti. Venere, attiva in Acquario, favorirà i nativi del segno, permettendo loro di passare un periodo roseo, all'insegna della passione e del romanticismo. Al contrario per i ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre : problemi di coppia per Ariete e Acquario : La settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 novembre Mercurio e il Sole saranno nei gradi della costellazione dello Scorpione, mentre Marte sarà nei gradi della Bilancia. Plutone e Saturno saranno ancora nel Capricorno e Nettuno nei Pesci. Il Sagittario invece si avvarrà dell'appoggio di Giove e di Venere. L'Oroscopo settimanale, dall'Ariete alla Vergine Ariete: ci saranno alcune problematiche di coppia che purtroppo potrebbero peggiorare a ...

L'oroscopo del giorno 21 ottobre - previsioni seconda sestina : bene l'amore per l'Acquario : L'oroscopo del giorno 21 ottobre 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo lunedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo in merito a quali saranno i segni migliori e peggiori del giorno. In questo caso vi diciamo subito che il periodo coincidente con l'inizio della settimana,evidenzia ottime ...

Oroscopo novembre - Acquario : sentimenti in rialzo - lavoro stressante : Per voi nativi del segno dell'Acquario, questo novembre si rivelerà molto prolifico per l'amore e gli affetti, ma decisamente poco efficiente per gli affari ed il lavoro. Ci saranno molti ostacoli e poca remunerazione economica, ma sarà soltanto una fase passeggera. Ottime le possibilità di fare attività fisica ma avrete bisogno di far riposare la vostra mente. Nell'ultimo periodo il nervosismo l'ha fatta da padrone e lo stress in accumulo ha ...

Astri e stelle della settimana dal 21 al 27 ottobre : Acquario in recupero - bene i Gemelli : Il mese di ottobre scorre veloce e una nuova settimana è ormai alle porte, vediamo quali sono i presagi degli Astri e delle stelle per questa quarta settimana del mese. Le prossime giornate forniranno all' Acquario l'occasione di recuperare, dopo una prima parte del mese abbastanza sottotono. I Gemelli si apprestano a concludere questo secondo mese autunnale in maniera positiva, soprattutto dal punto di vista lavorativo dove sono favorite le ...

Oroscopo di domani 20 ottobre : Acquario fortunato - Sagittario precipitoso : L'Oroscopo di domenica 20 ottobre prevede una giornata favorevole per la Bilancia, mentre lo Scorpione vivrà un buon recupero fisico. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: ci saranno momenti in cui vi sentirete molto forti, altri invece deboli. Il vostro umore sembrerà non essere abbastanza stabile al momento. In amore avrete l'opportunità di fare maggiore chiarezza e di vivere le relazioni ...

Oroscopo della quarta settimana di ottobre : giorni negativi per Toro e Acquario : Il mese di ottobre sta giungendo al termine e gli astri non smettono di modificare la propria influenza nei confronti dei vari segni zodiacali. L'Oroscopo della quarta settimana di ottobre potrebbe sorprendere molti segni che, contrariamente a quanto aspettato, potrebbero incorrere in qualche piccolo problema. Tra questi il segno del Toro, costretto ad utilizzare le proprie energie per uscire da situazioni spiacevoli, seguito a ruota dal segno ...

Previsioni astrologiche 20 ottobre : Acquario geloso - bugie per Toro : Domenica 20 ottobre troviamo la Luna e il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Marte e il Sole saranno nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. bugie per il Toro Ariete: ombrosi. Il tono umorale dei nativi, con ogni ...

L'oroscopo di sabato 19 ottobre : Acquario 'voto 9' - Marte in opposizione a Bilancia : Durante la giornata di sabato 19 ottobre, la Luna nel segno del Toro, farà vivere ai nativi del segno dei dolci momenti in amore, ma al lavoro potreste avere un diavolo per capello, mentre Vergine farebbe meglio a non farsi prendere dal panico e lavorare con la mente serena. Gli influssi di Venere e Mercurio porteranno i nativi Capricorno ad essere particolarmente creativi, mentre Sagittario saprà gestire alla grande gli ostacoli che si ...