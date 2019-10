Accadde oggi | il 24 ottobre 1917 la disastrosa sconfitta italiana durante la I Guerra

Accadde oggi : il 21 ottobre 1805 la battaglia di Trafalgar : Il 21 ottobre 1805 al largo del promontorio di Trafalgar, la flotta inglese, guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson infligge una severa sconfitta alle navi francesi appoggiate da quelle spagnole. Nelson muore sul ponte della sua ammiraglia, la Victory. La vittoria britannica confermò la supremazia navale che il Regno Unito aveva stabilito nel corso del XVIII secolo. L'articolo Accadde oggi: il 21 ottobre 1805 la battaglia di Trafalgar ...

Accadde oggi - 18 ottobre 1908 : il primo derby in assoluto tra Milan e Inter : La nostra rubrica ‘Accadde oggi’ ci riporta indietro ad un fatto storico molto importante, alla prima assoluta di un evento che in ambito calcistico è diventato quasi tradizione, oltre che passione, romanticismo, tifo. Il calcio vero e proprio in Italia: il derby della Madonnina. Il 18 ottobre del 1908, esattamente 111 anni fa, si giocava infatti la prima sfida della storia tra Inter e Milan. Luogo dell’incontro fu ...

Accadde oggi - 18 ottobre 1998 : Inter-Lazio 3-5 - sfida tutta cilena in campo [VIDEO] : Continua il nostro appuntamento con la rubrica Accadde oggi, è una giornata importante per gli appassionati nel mondo del calcio e delle statistiche. Era il 18 ottobre 1998 quando scesero in campo Inter e Lazio, una partita entrata nella storia, sia per lo spettacolo regalato in campo che per una sfida tutta cilena. Il match si concluse con il clamoroso risultato di 3-5 per la squadra biancoceleste, vantaggio siglato da Marcelo Salas, ...

Accadde oggi - 17 ottobre 1907 : nasce l’Atalanta - curiosità e storia della ‘Regina delle provinciali’ : Giorno importante in casa Atalanta. Quest’oggi, ma esattamente 112 anni fa, nasceva infatti il club bergamasco. La rubrica ‘Accadde oggi‘ ci porta così indietro fino al 17 ottobre del 1907. Quel giorno, un gruppo di liceali decise di fondare la Società Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici Atalanta. Gli artefici, Eugenio Urio, Giulio e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini e Giovanni Roberti, diedero vita a quella che ...

Accadde oggi - 16 ottobre 2004 : Messi esordisce nella Liga - il cambiamento fisico della “Pulga” [VIDEO] : Il giorno dell’esordio difficilmente viene dimenticato da un calciatore. Nel caso di Lionel Messi sarà difficile dimenticarlo anche per gli appassionati di calcio. Era il 16 ottobre del 2004 quando la “Pulce” faceva il suo ingresso in campo per la prima volta al Camp Nou. E non in una partita qualunque. Si giocava il derby contro l’Espanyol e Frank Rijkard decise di mandare in campo il giovane Messi, un ragazzo di ...

Accadde oggi - 16 ottobre 1983 : ‘Long John’ Giorgio Chinaglia dice addio al calcio : La rubrica ‘Accadde oggi’ di calcioWeb ricorda l’addio al calcio di Giorgio Chinaglia, tra i protagonisti della conquista dello Scudetto della Lazio nel 1974. Dopo una carriera perlopiù tra Roma e New York, è il 16 ottobre dell’83, ben 36 anni, che ‘Long John’ (così era soprannominato) saluta definitivamente il rettangolo verde. Nato a Carrara, si trasferisce da piccolo a Cardiff, dove trascorre gran ...

Accadde oggi : il 16 ottobre 1793 veniva ghigliottinata Maria Antonietta : Maria Antonietta pagò con la testa il suo ruolo di regina accanto a Luigi XVI. Arrestata con il marito a Varennes, fu rinchiusa nella prigione del Tempio dove continuò a tessere trame e intrighi per rovesciare il regime della Rivoluzione francese. Fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Ecco la sua storia: “Non hanno pane? Che mangino brioche”, nel 1793 veniva decapitata l’ingenua regina Maria Antonietta L'articolo Accadde oggi: il 16 ottobre 1793 ...

Accadde oggi - 15 ottobre 1972 : Giancarlo Antognoni esordisce in Serie A e con la Fiorentina : Che fortuna poter giocare quasi l’intera carriera nella squadra della città in cui si è nati e per cui si tifava da bambini. Già, che fortuna. Fortuna di pochi, pochissimi. C’è invece chi si è avvicinato. Ha ‘acquisito’ come sua, quella squadra, pur essendo nato da altra parte. Restando al calcio, li chiamano ‘figli adottivi’. Uno di loro è Giancarlo Antognoni, colonna portante della Fiorentina del ...

Accadde oggi - 15 ottobre 1967 : muore la “farfalla granata” - Gigi Meroni ucciso dal futuro presidente del Torino : 15 ottobre 1967. Meroni, in compagnia di un altro granata Poletti, è a metà della carreggiata di Corso Re Umberto. I due stanno per attraversare quando una Fiat 124 colpisce Meroni, che viene investito anche da un’altra vettura. Una giornata che si era aperta con la vittoria del Torino contro la Sampdoria e che si chiudeva con un incidente tragico. Gigi Meroni, ala destra del Torino non ce la farà. Un ragazzo serio fuori e dentro il campo, ...

Accadde oggi – Morte Mantovani - il ricordo della Sampdoria : “Le persone piu’ preziose sono quelle che, solo a pensarle, ti fanno sempre vedere la luce. Noi ti pensiamo, Paolo Mantovani. E non smetteremo mai di farlo”. Nelle ultime ore è arrivato il messaggio della Sampdoria, il club blucerchiato ricorda il suo ex presidente nel giorno del 26esimo anniversario dalla scomparsa. “Massimo Ferrero e tutta la Sampdoria ricordano il presidente nel giorno del 26° anniversario della ...

Accadde oggi : il 14 ottobre 1947 per la prima volta l’uomo abbatte il muro del suono : Il pluridecorato Charles Elwood “Chuck” Yeager ha pilotato ben 180 tipi diversi di aerei e il suo ultimo volo su un aereo da combattimento lo ha fatto da navigatore su un F-15E pochi anni fa: la sua carriera iniziò durante la seconda guerra mondiale come semplice aviere nella United States Army Air Forces. Dopo essere stato impiegato come meccanico di aerei, fu ammesso al corso piloti e, dopo averlo superato, fu promosso al grado di ...

Accadde oggi : 75 anni fa il generale Rommel morì di infarto - ma in realtà fu costretto al suicidio da Hitler : Era il 14 ottobre del 1944 quando uno dei più importanti e controversi generali delle SS, Erwin Rommel, chiamato la ‘volpe del deserto’ grazie alla sua vittoriosa guida dell’Afrikakorps, si suicidò avvelenandosi con il cianuro. Sebbene Hitler e i suoi volessero far credere che il generale avesse avuto un infarto, diversi storici hanno sempre sostenuto che Rommel si fosse suicidato, ma non di sua spontanea volontà, bensì fosse stato costretto ...

Accadde oggi - 12 ottobre 2010 : il caos dei tifosi serbi a Genova - la notte di Ivan Bogdanov : 12 ottobre 2010. Italia-serbia, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2012 si gioca a Genova. I tifosi serbi arrivati in città iniziano a causare disordini già dal pomeriggio, ma è allo stadio Luigi Ferraris che la situazione precipita. Tensioni e scontri con la Polizia. Rete di protezione tagliata, lanci di fumogeni ed oggetti. L’arbitro sospende il match temporaneamente e i calciatori serbi provano a calmare gli ultras. Dopo ...

Accadde oggi : nel 1963 il disastro del Vajont - una delle più grandi tragedie italiane : E’ giorno di lutto oggi a Longarone, nel bellunese. Sono passati 56 anni dal terribile disastro del Vajont, una delle pagine più nere della storia italiana. I morti furono 1917. Fu la più grande catastrofe naturale dal dopoguerra nel nostro Paese. Nel pomeriggio, al cimitero monumentale di Fortogna dove riposano gran parte delle vittime, si terrà la cerimonia ufficiale alla presenza del ministro bellunese per i Rapporti con il Parlamento ...