Zingaretti contro Boschi | “Quando si parla male degli altri è perché si hanno poche idee”

Bruno Vespa : "Maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont

Lazio : mozione di sfiducia contro Zingaretti - il M5S è diviso e potrebbe votarla : Nicola Zingaretti potrebbe rischiare la sfiducia da Presidente della Regione Lazio: la Lega annuncia che lunedì presenterà una sfiducia, e comunica che c'è l'accordo con la componente dissidente del Movimento Cinque Stelle. Cinque consiglieri sarebbero pronti a dare la spallata al governatore, mentre altri cinque sostengono la giunta guidata dal Partito Democratico. Dal Movimento Roberta Lombardi afferma che voterebbe la sfiducia, a meno che non ...

Pd-M5s - per La Stampa Zingaretti pronto a sostenere Conte premier contro Renzi : L'intesa tra il Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico sembrava rappresentare un asse soggetto a possibili scossoni. La fuoriuscita di Matteo Renzi dal Pd poteva essere considerata un'ulteriore minaccia alla stabilità della maggioranza giallorossa. Nelle ultime ore sono emersi retroscena secondo cui il segretario Nicola Zingaretti avrebbe confidato ad alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle l'intenzione di sostenere Conte premier ...

Zingaretti : «Il patto Pd-M5S diventi alleanza contro Salvini Raggi? Non si dimetta» Video : Il segretario dem: «Insieme abbiamo un potenziale del 47-48%. Ma sulle Regionali in Emilia-Romagna: «Il candidato è Bonaccini: è in gamba e non ci rinunciamo»

Zingaretti ai 5Stelle : «Facciamo alleanza contro Salvini. La sindaca Raggi non deve dimettersi» : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti parla di alleanza con il Movimento 5 Stelle da Lilli Gruber Otto e Mezzo, su La7: «Il Pd e il M5s insieme rappresentano oltre il 40%...

Zingaretti ai 5Stelle : «Facciamo alleanza contro Salvini. Il Pd in Emilia non rinuncia a Bonaccini» : il segretario del Pd Nicola Zingaretti parla di alleanza con il Movimento 5 Stelle da Lilli Gruber Otto e Mezzo, su La7: «Il Pd e il M5s insieme rappresentano oltre il 40% dell'elettorato...

Zingaretti : «Il patto Pd-M5S diventi alleanza contro Salvini Raggi? Non si deve dimettere» : Il segretario dem: «Insieme abbiamo un potenziale del 47-48%. Ma sulle Regionali in Emilia-Romagna: «Il candidato è Bonaccini: è in gamba e non ci rinunciamo»

Siria : Zingaretti - ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro aggressione a curdi’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Mobilitiamoci! Il Pd in tutte le città italiane insieme ad associazioni, comitati, forze politiche, sindacati, cittadini per fermare l’aggressione della Turchia contro il popolo curdo. L’Europa non stia a guardare. Fermiamoli subito! Solidarietà al popolo curdo #Siria”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Siria: Zingaretti, ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro ...

Siria : Zingaretti - ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro aggressione a curdi’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Mobilitiamoci! Il Pd in tutte le città italiane insieme ad associazioni, comitati, forze politiche, sindacati, cittadini per fermare l’aggressione della Turchia contro il popolo curdo. L’Europa non stia a guardare. Fermiamoli subito! Solidarietà al popolo curdo #Siria”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Siria: Zingaretti, ‘mobilitazione Pd in tutte le città ...

Governo : Anzaldi (Iv) - ‘Di Maio e Zingaretti contro Renzi al tempio della casta’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Nel giorno del ‘taglio alla casta’, Di Maio e Zingaretti si sarebbero incontrati niente meno che nel tempio della casta, l’esclusivo Circolo degli Esteri sul Lungotevere riservato ai diplomatici. Proprio il simbolo di quel genere di privilegi, i super esclusivi circoli per una ristretta casta, che i Cinquestelle nel 2013 volevano tagliare, quando entrarono in Parlamento. Tema della ...

Regionali : incontro Zingaretti-Di Maio - ancora no intesa su Calabria : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Sulla Calabria tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti al momento non sarebbe stata trovata nessuna intesa. Per il M5S si tratta di un terreno delicatissimo, con un nutrito numero di parlamentari calabresi che, la scorsa settimana, si è dato appuntamento a Roma per ribadire la contrarietà ad ogni tipo di accordo con altre forze politiche, in primis proprio con il Pd. Altro elemento che agita il Movimento, la ...

Regionali : anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) : (AdnKronos) – Al momento, a quanto si apprende, non ci sarebbe ancora nessuna intesa sulle Regionali in Calabria, tema affrontato nell’incontro di ieri tra Zingaretti e Di Maio. L'articolo Regionali: anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Regionali : incontro Zingaretti-Di Maio - ancora no intesa su Calabria : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Sulla Calabria tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti al momento non sarebbe stata trovata nessuna intesa. Per il M5S si tratta di un terreno delicatissimo, con un nutrito numero di parlamentari calabresi che, la scorsa settimana, si è dato appuntamento a Roma per ribadire la contrarietà ad ogni tipo di accordo con altre forze politiche, in primis proprio con il Pd. Altro elemento che agita il Movimento, la ...

Regionali : anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) : (AdnKronos) – Al momento, a quanto si apprende, non ci sarebbe ancora nessuna intesa sulle Regionali in Calabria, tema affrontato nell’incontro di ieri tra Zingaretti e Di Maio. L'articolo Regionali: anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.