Zingaretti | Al governo solo finché è utile al Paese

Fonte : blogo

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il segretario del Partito Democratico Nicolaha preferito rimanere fuori dal nuovo esecutivo, ma in quanto capo di uno dei partiti alosserva molto da vicino quello che accade e, specie in questi ultimi giorni in cui si sta definendo la prossima manovra finanziaria, le liti o pseudo tali che traspaiono dalle dichiarazioni dei membri dell'esecutivo.Intervistato da Repubblica,ha invitato tutti a smetterla con le polemiche e la ricerca della visibilità ad ogni costo. Il riferimento è sicuramente all'ex compagno di partito Matteo Renzi, che da quanto ha fondato Italia Viva non perde occasione per rilasciare interviste e dichiarazioni con attacchi più o meno velati alle misure al vaglio del. Ma anche il leader di M5S Luigi Di Maio non scherza in quanto a dichiarazioni critiche alla stampa.Io di certo non voglio votare, ma pretendo che si governi bene ...

