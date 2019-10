Zielinski | “Abbiamo fatto un’impresa Abbiamo dimostrato di avere carattere”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) In mixed zone ha parlato il centrocampista del Napoli, Piotr. “una impresa? Sì, staseradicarattere e siamo contenti che alla finevinto contro un avversario forte che in casa non perde quasi mai”. Sull’abbraccio di Insigne ad Ancelotti: “La reazione dopo il gol è stata tosta, eravamo fin troppo contenti. Chi è in panchina ci dà sempre una mano, Lorenzo è stato bravissimo e volevamo festeggiare tutti assieme”. Sulle difficoltà della partita “Sapevamo che ce ne sarebbero state. Il Salisburgo corre tanto e sapevamo che avremmo sofferto. Alla finevinto, siamo contenti”. Sugli obiettivi della Champions e sulla qualificazione: “Noi vogliamo arrivare primi se c’è la possibilità, faremo di tutto per farlo. Non sarà facile, ma daremo tutto. L’ultima volta prendemmo il Real Madrid, ...

