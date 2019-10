Xbox All Access potrebbe tornare presto e arrivare anche in Europa

Svelato il peso di Star Wars Jedi : Fallen Order per Xbox One : Siamo a circa un mese di distanza dall'uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order. Quindi, ora che il gioco sta spuntando negli store, possiamo scoprire con precisione quanta spazio occuperà sui nostri sistemi. Ebbene, sembra che il titolo di Respawn occuperà 43 GB su Xbox One. Molto probabilmente sarà la stessa dimensione su PS4.Con la quantità di grandi titoli in arrivo nei prossimi mesi, sembra proprio che dovremo fare un po' di spazio sulle ...

PS5 e Xbox Scarlett : Digital Foundry ci mostra in un video le potenzialità delle console next-gen con un PC dalle prestazioni simili : PS5 e Xbox Scarlett arriveranno alla fine del prossimo anno e i fan sono in trepidante attesa per queste console, soprattutto dopo le numerose informazioni che hanno invaso la rete nelle ultime settimane.Le next-gen di Sony e Microsoft avranno caratteristiche simili, con CPU Zen 2 e una GPU con architettura Navi. Ora, Digital Foundry ha deciso di fornire ai giocatori in attesa un primo assaggio delle potenzialità di PS5 e Xbox Scarlett, ...

Star Wars Jedi : Fallen Order presenterà le modalità "Quality" e "Performance" su PS4 Pro e Xbox One X : L'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment è un'importante gioco AAA e, dato questo, è ovvio che tutti si aspetteranno che presenterà alcuni miglioramenti che sfrutteranno gli hardware più potenti di Xbox One X e PS4 Pro. Sarà così, e ora apprendiamo alcuni dettagli su come sarà migliorato il titolo sulle console premium di Sony e Microsoft.Parlando con We Got This Covered, il produttore di Respawn Entertainment Paul ...

PS5 ed Xbox Scarlett - gli sviluppatori di Rage 2 e Just Cause alla ricerca di personale per una nuova IP : Stanno cominciando a comparire i primi annunci di lavoro dedicati allo sviluppo di nuovi giochi per le console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Scarlett.Lo studio di sviluppo di Just Cause e Rage 2, Avalanche Studios, è alla ricerca di due nuove figure. Il primo ruolo, che ha sede presso l'ufficio di New York, è quello del "Build Engineer" che guiderà un team "costruendo e gestendo una base di codice ampia e complessa per ...

Come giocare al meglio su Android? Abbinate un controller PS4 o Xbox One allo smartphone : I giochi su dispositivi Android esistono ormai da diversi anni, ma si può dire che l’avvento di PlayerUnknow’s Battlegrounds sul Play Store ha aperto ufficialmente la strada all’arrivo di titoli estremamente complessi e che spesso richiedono particolari doti di gaming. Nonostante la presenza di smartphone sempre più potenti e con display con diagonali molto spesso superiori ai 6″, diventa piuttosto difficile riuscire a ...

Dishonored 2 e Fallout : New Vegas tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass questo mese : Microsoft ha annunciato il primo "round" di titoli in arrivo su Xbox Game Pass a ottobre.Sono stati annunciati in tutto sei titoli in arrivo sul servizio questo mese.Tutto inizierà domani, 3 ottobre, con l'arrivo di Dishonored 2, la settimana seguente, l'11 ottobre, verranno aggiunti al servizio Yooka Laylee e World War Z.Leggi altro...

Migliori Bundles per Xbox One – guida all’acquisto : Se avete pensato di acquistare una Xbox One, non lasciatevi sfuggire uno dei Bundles disponibili su Amazon dove riceverete giochi o accessori insieme alla vostra console. In questa guida vi illustreremo quelle che sono, secondo noi, le Migliori offerte sul mercato al momento. I Migliori Bundles per Xbox One – quali acquistare Potrete acquistare la sola Xbox One con il classico controller DualShock, ma esistono tantissime offerte ...

FIFA 20 torna con Volta Football ed è disponibile ora per PC - Xbox One e PS4 : Attraverso un comunicato stampa, EA Sports ha annunciato l'uscita di FIFA 20 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Gli appassionati finalmente possono sperimentare la nuova modalità Volta Football, ispirata al calcio giocato nelle strade, nelle gabbie metalliche e nei campetti di tutto il mondo. Inoltre, i giocatori possono tuffarsi in FIFA Ultimate Team per vivere nuove esperienze nella modalità come le amichevoli FUT o lottare per gli Obiettivi ...

Fifa 20 : patch 1.02 disponibile su Ps4 e da oggi anche su Xbox. Aggiornamento per Volta Football : EA Sports ha rilasciato un primo Aggiornamento, patch 1.02, per Fifa 20. Questo update, del peso di 282 megabyte su PS4 e 440 megabyte su XBOX, va a risolvere un problema riscontrato nella modalità Volta Football. Queste nel dettaglio le note di rilascio Ciao fan di Fifa L’ultimo Aggiornamento di Fifa 20 è adesso disponibile […] L'articolo Fifa 20: patch 1.02 disponibile su Ps4 e da oggi anche su Xbox. Aggiornamento per Volta ...

PlayStation - Xbox e Stadia insieme in Playing For The Planet : un'alleanza per la sostenibilità - l'ambiente e il clima : Al di là di alcuni negazionisti al limite del ridicolo, il cambiamento climatico è un fenomeno sotto gli occhi di tutti e comprovato da fior fiori di esperti e scienziati. La sostenibilità e l'ambiente sono tematiche che devono diventare centrali per tutte le persone e per ogni grande industria e fortunatamente anche i videogiochi si stanno muovendo in questo senso.Questo è ciò che traspare da un'alleanza che unisce diversi grandi nomi del ...

Il nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot cavalca verso l’uscita su PS4 e Xbox One : Si chiama Dragon Ball Z Kakarot il nuovo feticcio di tutti i fan di Goku e delle gesta dei Saiyan. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del nuovo videogame dedicato alla longeva saga creata dal mangaka Akira Toriyama, sviluppato dai ragazzi di CyberConnect2 sotto l'occhio vigile del publisher giapponese Bandai Namco. Il team di sviluppo ha intenzione di trascinare tutti gli appassionati in una avventura actionRPG in cui vestire i panni di ...