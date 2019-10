Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)ha sconfittoper 3-0 (25-18; 25-23; 25-23) nell’anticipo13^di, il massimo campionato italiano dimaschile. L’incontro è andato in scena questa sera all’Eurosuole Forum perché a inizio dicembre la Lube sarà impegnata nel Mondiale per Club e l’ampio anticipo si è reso necessario per permettere ai Campioni d’Italia di volare in Brasile per andare a caccia del titolo iridato. I ragazzi di Fefé De Giorgi si sono imposti senza problemi contro la compagine laziale e hanno incamerato la seconda vittoria consecutiva col massimo scarto dopo quella ottenuta domenica pomeriggio contro Piacenza sempre di fronte al proprio pubblico. I biancorossi si portano al comandoclassifica a punteggio pieno (6 punti), naturalmente con una partita in più rispetto alle dirette avversarie. Primo set estremamente agevole per ...

Gazzetta_it : #volley maschile #Superlega: @VolleyLube non fa sconti, @ArgosVolley piegata 3-0 - OA_Sport : Volley, SuperLega 2019-2020: Civitanova surclassa Sora nell’anticipo della 13^ giornata, panchina per Juantorena e… - SportRisultati : RT @pilloledivolley: 13ª RS anticipo: la Lube s’impone su Sora per 3-0 e rimane a punteggio pieno dopo due gare ?????? #Superlega #volley #pal… -