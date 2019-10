Voli salva vita | neonata e bambina trasportate d’urgenza con aerei militari

Detrazioni Irpef medicine e funerali tagliate : quali sci Voli salva il governo : Detrazioni Irpef medicine e funerali tagliate : quali scivoli salva il governo Con la manovra per il prossimo anno, potrebbero sparire diverse Detrazioni fiscali: cerca di fare un po’ di chiarezza sulla questione il viceministro dell’Economia Antonio Misiani. Rimborsi 730 2020: taglio per 745 mila contribuenti. Le Detrazioni colpite Detrazioni Irpef : chi verrà penalizzato? La stretta sulle Detrazioni fiscali nelle intenzioni ...

Doodle di Google per Herbert Kleber : il suo lavoro ha contribuito a salvare innumereVoli vite : E’ dedicato a Herbert Kleber il Doodle di Google di oggi. Nel 23° anniversario della sua elezione alla National Academy of Medicine lo psichiatra americano ha passato più della metà della sua vita a fare ricerche sulla tossicodipendenza, studiando le cause dell’abuso di sostanze e a sviluppare trattamenti per ridurre gli effetti dell’astinenza. Il suo lavoro ha cambiato il modo in cui la dipendenza viene vista e trattata e ha ...