Video | testo e traduzione di Lose You To Love Me di Selena Gomez | ballata emotiva e

Video - testo e traduzione di God’s Gonna Cut You Down di Marilyn Manson - la versione inquietante di un classico folk : Con God's Gonna Cut You Down di Marilyn Manson aggiungiamo una nuova opera di rivisitazione del Reverendo. Brian Warner, questo il suo nome di battesimo, negli anni ha firmato versioni alternative di grandi classici del passato: l'indimenticabile Sweet Dreams degli Eurythmics era stata spogliata dagli abiti dance per diventare una disturbante nenia di morte, ma anche nel caso di Personal Jesus dei Depeche Mode si poteva parlare di lavoro ...

Testo e Video di Acepto Milagros - Tiziano Ferro con Ana Guerra nel nuovo singolo in spagnolo : Tiziano Ferro rilascia la versione spagnola di Accetto Miracoli. Il singolo Acepto Milagros è disponibile da oggi in radio in Spagna e in digital download in tutto il mondo. Il video ufficiale è già stato rilasciato ed è diretto da Tommaso Cardile e Sebastiano Tomada. Il bianco e nero si conferma anche nella versione spagnola. Se quella italiana, diretta da Gaetano Morbioli, vedeva Tiziano Ferro muoversi in solitudine qui c'è Ana Guerra, ...

Harleys In Hawaii è il nuovo singolo di Katy Perry - un pop latino prodotto da Charlie Puth (Video - testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Katy Perry, dopo l'hype sollevato sui social e il racconto della sua esperienza durante le riprese del video ufficiale. In un'intervista a Official Charts, infatti, la popstar aveva riferito: "Sedersi su una moto alle Hawaii con il vento che soffia sul tuo viso è bellissimo". Harleys in Hawaii, infatti, mostra Katy Perry a bordo di una Harley Davidson. Il singolo è il terzo inedito del 2019 dopo Small Talk e Never Really ...

X Factor 2019 : Nuela canta “Ti Voglio al Mio funerale” (Testo e Video) : X Factor 2019: Nuela si presenta ai bootcamp con un nuovo inedito “Ti Voglio al mio funerale” (Video) Stasera è andata in onda la seconda parte dei Bootcamp su Sky Uno. In questa fase i giudici hanno selezionato i cinque concorrenti che andranno agli Home Visit, l’ultimo step in cui i giudici sceglieranno i concorrenti da portare ai live. La prima a selezionare è Malika Ayane che ha gli “under uomini”. Davanti a lei si è ...

Video e testo di 10000 Hours di Justin Bieber con Dan e Shay : Arriva il Video di 10000 Hours di Dan e Shay con Justin Bieber. Il brano è entrato a far parte della Top 5 della classifica internazionale di Spotify con 3,5 milioni di clic al giorno e un record di visualizzazioni a una manciata di giorni dalla pubblicazione. Dan e Shay arrivano dal successo di Tequila e Speechless, con numeri insoliti per il genere portato dal duo country che propone altri volumi, soprattutto in ciò che concerne gli ...

Fire - Ready - Aim dei Green Day è ora un singolo per Wednesday Night Hockey (Video - testo e traduzione) : Dopo l'anticipazione dei primi giorni di ottobre Fire, Ready, Aim dei Green Day è finalmente un singolo. Canonicamente, il brano non sfora il minuto di durata per mettersi al servizio del format televisivo di Wednesday Night Hockey, di cui sarà la sigla. Lo show è un programma sportivo dedicato al campionato nordamericano di Hockey e la partecipazione della band californiana è dovuta a un accordo di due anni con la National Hockey League (NHL) ...

South Of The Border di Ed Sheeran feat. Cardi B e Camila Cabello nel nuovo Video ispirato a James Bond (testo e traduzione) : South Of The Border di Ed Sheeran, con la partecipazione delle popstar Cardi B e Camila Cabello, è il nuovo singolo estratto dall'ultimo convivio sonoro del cantautore britannico No. 6 Collaborations Project, che definiamo così riprendendo le stesse dichiarazioni della voce di Divide, che a più riprese ha precisato che il suo album di collaborazioni non è un vero e proprio disco di inediti, ma una sorta di festa inaugurata insieme ad ...

Los Angeles è il nuovo singolo dei The Kolors e Gué Pequeno - l’erede di Pensare Male resta in testa al primo ascolto (testo e Video) : Da oggi è disponibile il nuovo singolo dei The Kolors, Los Angeles, con Guè Pequeno; su YouTube è disponibile il video ufficiale realizzato a Robecco Sul Naviglio, in provincia di Milano, che il gruppo ha voluto dedicare all'amico scomparso a marzo, Nelson Campbell. Al termine del video, la dedica al giovane che ha perso la vita negli scorsi mesi, un modo per ricordarlo in un momento particolarmente intenso e florido del percorso artistico ...

Testo e Video di Nice To Meet Ya di Niall Horan : il singolo anticipa il nuovo album solista : Al Capitol Congress 2019 di Los Angeles, nel mese di agosto, Niall Horan aveva comunicato l'uscita del nuovo singolo. Nice To Meet Ya, questo il titolo della canzone, apre la strada al secondo album di inediti da solista dell'ex One Direction, atteso seguito di Flicker. Rilasciato nel 2017, se Flicker ha dato testimonianza del percorso solista di Niall Horan, al successivo spetterà il compito di dimostrare la sua crescita artistica e ...

Bravi Tutti Voi è il nuovo singolo di Levante da Magmamemoria (Video e testo) : Il nuovo singolo di Levante è Bravi Tutti Voi. Il brano anticipa l'uscita di Magmamemoria, in programma per il 4 ottobre, e arriva dopo il singolo di lancio Andrà Tutto Bene e Lo Stretto necessario, che ha cantato in duetto con Carmen Consoli. Si racconta del nuovo singolo: "Nella vita il giudizio più difficile da affrontare è certamente il nostro, quando da dentro una vocina ci ripete che non siamo all’altezza. Ma se quel giudizio ...

NON AVERE PAURA - TOMMASO PARADISO/ Video e testo : major dopo addio ai Thegiornalisti? : Non AVERE PAURA è il nuovo singolo di TOMMASO PARADISO dopo l'addio, non senza polemiche, ai Thegiornalisti: Video, ecco il testo e il brano.

X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote [Video e Testo] : X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote, suo inedito, e vola direttamente ai Bootcamp [Video] Emanuele Crisanti ha solo 16 anni. Si fa chiamare Nuela e debutta a #XF13 scatenando subito l’ilarità di pubblico e giuria con il suo inedito “Carote”, la prima canzone che ha scritto. Tra tante risate, Sfera Ebbasta lo definisce un genio mentre per Samuel si tratta di avanguardia. Il commento dei giudici: Sfera Ebbasta: ...

In The Mix è il nuovo singolo di Mariah Carey - un brano scritto per la sitcom Mixed-Ish (Video - testo e traduzione) : Non è ancora trascorso un anno dalla pubblicazione del disco Caution (2018), ma sulla rete è comparso il nuovo singolo di Mariah Carey, In The Mix, scritto per far parte della colonna sonora di una sitcom. Mixed-Ish nasce come prequel di Black-Ish, un racconto in chiave ironica sulle difficoltà di una famiglia afroamericana nel contesto statunitense, scritto dalla regista Kenya Barris. Nel video ufficiale di In The Mix, ...

Video e testo di Don’t Call Me Angel di Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey - angeli neri e sensuali per Charlie’s Angels : Don't Call Me Angel di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey ha debuttato venerdì 13 settembre con un Video musicale in cui le tre popstar appaiono come sensuali Angeli dalle ali nere: il brano è la traccia principale della colonna sonora del reboot di Charlie's Angels, il film che uscirà nelle sale italiane il 21 novembre. Il Video è stato diretto da Hannah Lux Davis, frequente collaboratrice di Ariana Grande che ha diretto molti dei ...