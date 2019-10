“Vengo prima io” | il nuovo libro che viaggia nel profondo della sessualità femminile

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Le donne non dovrebbero delegare totalmente il piacere al proprio partner, ma devono perporre attenzione alle proprie esigenze e desidero. E’cosi’ che l’incontro con l’altro/a puo’ diventare piu’ soddisfacente“. E’ questo uno dei messaggi centrali che Roberta Rossi, psicoterapeuta, sessuologa e presidenteFederazione Italiana di Sessuologia Scientifica, lancia alle donne nel suo ultimointitolato “Vengoio” (Fabbri Editori). Piu’ di 350 pagine dedicate al piacere, una sorta di dialogo a distanza schietto e ricco di spunti nel quale un argomento tanto intimo e cosi’ spesso trascurato si spoglia dei pregiudizi e dei luoghi comuni. “Oggi di orgasmone sappiamo tutto e di piu‘”, spiega all’AGI Rossi. “Sappiamo che ce ne sono di vario tipo, ...

