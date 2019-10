Veneto : da Regione trasporti gratis per anziani e disabili (2) : (Adnkronos) - Attivo nelle cinque province venete di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza e Venezia, il progetto Stacco (acronimo che indica trasporto sociale in rete a chiamata) viene rifinanziato per il 2019-2020 in misura proporzionale alla rete di volontari attivata e alle richieste ricevute: il C

Veneto : 'Conosci la tua regione?' - gioco a quiz dell'home page del sito di Palazzo Balbi : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Quanti sono gli abitanti del Veneto? Qual è la fonte di energia rinnovabile più usata nella regione? Su 100 veneti in età lavorativa quanti sono occupati? E qual è l’indirizzo di scuola superiore più gettonato dai ragazzi? Quanti giovani si iscrivono all’università? Qu

Veneto : ‘Conosci la tua regione?’ - gioco a quiz dell’home page del sito di Palazzo Balbi : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – Quanti sono gli abitanti del Veneto? Qual è la fonte di energia rinnovabile più usata nella regione? Su 100 veneti in età lavorativa quanti sono occupati? E qual è l’indirizzo di scuola superiore più gettonato dai ragazzi? Quanti giovani si iscrivono all’università? Qual è il settore produttivo che esporta di più? Qual è la nazionalità straniera con la presenza più numerosa?. Sono alcuni ...

Turismo : Veneto Regione più amata dagli stranieri : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Il premio “Italia Destinazione Digitale” come regione italiana più amata dai turisti stranieri nel 2019 è stato assegnato al Veneto nel corso della manifestazione fieristica TTG Travel Experience in corso a Rimini. “È un riconoscimento che ci rende felici e che conferm

«Perizia falsa - fu un omicidio stradale». Svolta nel giallo dell’auto blu della Regione Veneto : Il direttore di Medicina legale di Padova aveva certificato: «Morì d’infarto un attimo prima di essere investito». Ma ora nove esperti lo smentiscono: «Il motociclista fu ucciso». Nei guai l’autista del super-burocrate della sanità e il luminare che lo scagionava Morti resuscitati e favori in Regione: l'istituto di medicina legale di Padova nella bufera " Troppi errori nelle perizie che decidono le sentenze"

Veneto : da Regione 1 - 4 mln per sicurezza edifici scolastici (2) : (AdnKronos) - "La linea di finanziamento più gettonata è stata quella relativa agli interventi antisismici e di messa a norma (47% delle domande, per un fabbisogno complessivo di 4 milioni di euro), segno che la sicurezza è in cima alle priorità di amministratori, scuole e famiglie. Seguono i proget

Veneto : da Regione 1 - 4 mln per sicurezza edifici scolastici : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’istruzione e formazione Elena Donazzan, ha approvato l’assegnazione di contributi regionali per 1,4 milioni di euro per la messa a norma e la sicurezza degli edifici scolastici del Veneto, dalle scuole d’in

Veneto : da Regione 1 - 4 mln per sicurezza edifici scolastici (2) : (AdnKronos) – “La linea di finanziamento più gettonata è stata quella relativa agli interventi antisismici e di messa a norma (47% delle domande, per un fabbisogno complessivo di 4 milioni di euro), segno che la sicurezza è in cima alle priorità di amministratori, scuole e famiglie. Seguono i progetti di miglioramento degli impianti tecnologici (13%), l’adeguamento dei servizi igienico-sanitari (19%), il consolidamento e ...

Veneto : da Regione 1 - 4 mln per sicurezza edifici scolastici : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) – La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’istruzione e formazione Elena Donazzan, ha approvato l’assegnazione di contributi regionali per 1,4 milioni di euro per la messa a norma e la sicurezza degli edifici scolastici del Veneto, dalle scuole d’infanzia agli istituti della scuola dell’obbligo. I contributi, assegnati con il bando pubblicato sul Bur in ...

Sanità : da Regione Veneto altri 8 - 9 mln per investimenti : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Via libera dalla Giunta regionale del Veneto ad altri 8 milioni 972 mila euro di finanziamenti in edilizia e macchinari per tre importanti Ullss venete: la 1 Dolomiti, la 6 Euganea e la 9 Scaligera. I finanziamenti sono stati approvati, su proposta dell’Assessore alla S

Veneto : Regione investe negli sportelli famiglia (2) : (AdnKronos) - La fase 2019-2020 della sperimentazione regionale mette a disposizione dei comuni 470 mila euro per proseguire l’attività di ‘sportello’ e destina 30 mila euro all’Anci perché offra supporto tecnico ai Comuni e imposti un processo di valutazione degli esiti e di misurazione dell’impatt

Veneto : Regione investe negli sportelli famiglia : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - La Regione Veneto investe nel potenziamento degli sportelli famiglia. Conclusa la prima fase di sperimentazione che ha visto 31 sportelli attivati nel biennio in altrettanti Comuni, con circa 1.600.000 potenziali utenti e 600 mila euro di contributi regionali erogati p

Pmi : da Regione Veneto 15 mln per sprigionare mezzo mld di finanziamenti a imprese (2) : (AdnKronos) - “Cifre importanti per l'economia veneta per un impegno mantenuto, di cui sono molto orgoglioso, rispettoso delle esigenze del nostro sistema produttivo” ribadisce Marcato. “Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi della III commissione consiliare e della Giunta per la rapida approv

Pmi : da Regione Veneto 15 mln per sprigionare mezzo mld di finanziamenti a imprese : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - Dopo l’approvazione all’unanimità in III Commissione, la Giunta regionale del Veneto ha dato il via libera definitivo all’accordo integrativo per l’attivazione delle garanzie di portafoglio, nell’ambito della “Sezione speciale Regione Veneto” del Fondo Centrale di Gara