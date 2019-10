Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) La filiale italiana della casa giapponese ha consegnato la prima di 10 suval Comando generale dell’Arma dei, a Roma. A queste seguiranno, entro i primi mesi dell’anno nuovo, altre 55 Ignis. Si tratta della prima fornitura in assoluto alla Benemerita da parte diItalia, il cui presidente Massimo Nalli si è detto particolarmente “orgoglioso”. La scelta dei mezzi, che verranno ovviamente allestiti in base alle esigenze di servizio, è stata motivata dalla necessità di operare su terreni accidentati e a scarsa aderenza, imposta dalla tutela del territorio ed in particolare quello forestale. Per quanto riguarda l’allestimento, oltre alla tradizionale livrea bicolore, spiccano i lampeggianti a LED blu e il faro di ricerca. Sotto il cofano c’è poi la sirena bitonale, e all’anteriore sono sistemati due nano segnalatori a ...

SuzukiIT : L’Arma dei Carabinieri sceglie #SuzukiJimny! Una flotta di 10 #JIMNY e 55 IGNIS sarà allestita secondo le specifich… - MarcoScafati1 : Una #flotta di #Suzuki #Jimny per l’Arma dei #Carabinieri – FOTO - GSqueri : RT @LeasePlanItalia: #FleetManagerAcademy @Auto_Aziendali @cs_promoter #Econometrica @TargaTelematics Dario Cerruti Dir. Commerciale #Leas… -