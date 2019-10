Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Un recentesoftware degliha reso inutilizzabili alcuni dispositivi. A segnalare il problema sono stati diversi utenti statunitensi,ha ammesso l’esistenza del problema e sta lavorando per trovare una soluzione. Si ricorda che gli aggiornamenti del firmware dei prodottiavvengono tramite Wi-Fi, senza che l’utente debba fare nulla. Per questo, molti non sanno nemmeno se e quando gli aggiornamenti sono stati caricati, a meno che non abbiamo causato problemi. Nelle ultime settimane numerosi utenti statunitensi hanno segnalato, sui gruppi e nei forum ufficiali di, gravi problemi d’uso degli. Molti sono usciti dall’impasse con il vecchio metodo di staccare e riattaccare l’alimentazione. Altri hanno risolto con un “hard reset”, ossia la cancellazione ...

Cascavel47 : Un aggiornamento blocca gli altoparlanti intelligenti Google Home e Home mini, Google è al lavoro… - TutteLeNotizie : Un aggiornamento blocca gli altoparlanti intelligenti Google Home e Home mini, Google è al… - Digital_Day : Mozilla rafforza le funzionalità legate alla privacy di Firefox. -