Toyota - A Tokyo la mobilità del futuro

Toyota - A Tokyo uno stand senza automobili : La notizia è di quelle che fanno rumore: domani mattina, allapertura del Salone di Tokyo, sullo stand della Toyota maggiore produttore del Sol Levante nonché Casa che vende di più al mondo (trattasi di classifica in continua evoluzione, anche perché molto dipende da come si fanno i conti: gli altri contendenti sono il gruppo Volkswagen e quello Renault-Nissan) non ci saranno automobili. Qualcosa del genere laveva fatta la Volvo al Salone di ...

Toyota - A Tokyo con una due posti elettrica da città : La Toyota ha annunciato nuove importanti novità per il Salone di Tokyo. La casa giapponese presenterà infatti una versione di pre-serie del veicolo elettrico Ultra Compact BEV, che sarà commercializzato sul mercato locale entro la fine del 2020 e che sarà affiancata dalla Ultra Compact BEV Business Concept. 100 km di autonomia per la due posti elettrica pronta nel 2020. Questo veicolo, che potrebbe cambiare nome in vista della ...

Toyota - Un'autonoma per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : La Toyota ha svelato i veicoli che fornirà in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Circa il 90% dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati sarà elettrificato, così da ridurre al minimo l'impatto ambientale della manifestazione sportiva che si terrà nella capitale giapponese la prossima estate. Oltre a modelli di serie, come la Mirai, il costruttore diffonderà sulle strade di Tokyo anche delle vetture appositamente sviluppate per le ...