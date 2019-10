Torna il Riformista e pare il patto del Nazareno | ci scriveranno Bergamini e Boschi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Tornerà in edicola (e online) a partire dal prossimo 29 ottobre, Il, diretto dall’inedita coppia formata da Piero Sansonetti e dalla deputata di Forza Italia, Deborah. “È come mettere insieme il diavolo e l’acqua santa”, ha detto la parlamentare azzurra, precisando come “Forza Italia non c’entra niente con il giornale, quello che facciamo è solo un tentativo di mettere insieme il meglio dell’Italia, una fabbrica di confronto aperto”. Eppure, per la presentazione del quotidiano, organizzata nella sala stampa della Camera dei deputati, non mancavano i colleghi berlusconiani, da Renato Brunetta a Alessandro Cattaneo, passando per Osvaldo Napoli, l’ex M5s Matteo Dall’Osso, fino alla capogruppo a Montecitorio Mariastella Gelmini. “Chiaro che ci sia un’impostazione di fondo sul tipo di quotidiano. ...

DeborahBergamin : Il 29 ottobre torna in edicola il Riformista. Pensieri forti ma onesti. Un giornale all'insegna della libertà e del… - AntoZangaro : RT @DeborahBergamin: Il 29 ottobre torna in edicola il Riformista. Pensieri forti ma onesti. Un giornale all'insegna della libertà e della… - fercla80 : RT @DeborahBergamin: Il 29 ottobre torna in edicola il Riformista. Pensieri forti ma onesti. Un giornale all'insegna della libertà e della… -