Torino | bambina muore con la testa incastrata tra mobili

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Gli uomini del 118 l’anno trovata già priva di sensi. Unadi cinque mesi è morta con latra imentre era a casa della nonna, a. I carabinieri indagano sulla morte della piccola, di origini marocchine che secondo una prima ricostruzione era stata lasciata sul letto dalla nonna, assentatasi un momento per andare in bagno. Al suo ritorno, l'ha trovata con latra il letto e un mobile, già priva di sensi. Ha chiamato subito il 118, ma la corsa in ospedale è stata inutile: laè morta durante il trasferimento.

