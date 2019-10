Terremoto | paura in Friuli Venezia Giulia | scossa vicino Gemona AGGIORNAMENTI LIVE

Terremoto oggi - forte scossa al confine tra Austria e Germania paura tra la gente - sentita anche in Italia : Nella notte appena trascorsa è stato segnalato un forte Terremoto nei pressi di Kufstein ai confini tra l’Austria e la Germania. La scossa, di magnitudo 4.0, è avvenuta in piena notte all’1,35 ad una profondità di 17 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è stato avvertito anche nelle città limitrofe a Kizbuhel ,Lofer, Unken, Worgl. La violenta scossa è stata avvertita anche a Salisburgo a Monaco e in alcune città Italiane ...

Terremoto sull'Etna di 3.3 - paura da Catania a Messina nella notte : Terremoto, paura nella notte in provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle...

Toscana : scossa di Terremoto ad Arezzo - paura in citta' : terremoto in Toscana - Una scossa di terremoto è stata registrata oggi 17 ottobre 2019, precisamente alle 09.20, sull'entroterra della Toscana, ad Arezzo. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto oggi a Lipari - M 2.9/ Ultime scosse Messina : paura anche a Milazzo : Terremoto Lipari, paura nel Messinese: registrato un sisma di magnitudo 2.9, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Terremoto Calabria - grande paura tra Catanzaro e Lamezia Terme : scossa del 5° grado Mercalli - treni bloccati per verifiche sui binari : Il Terremoto di magnitudo 4.0 che stamattina alle 08:11 ha colpito la Calabria centrale, con epicentro a Caraffa di Catanzaro, ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle aree più prossime all’epicentro. Il 5° grado della scala Mercalli si traduce in un “Terremoto piuttosto forte”, quindi “avvertito anche da persone addormentate” e con “caduta di oggetti”. Effettivamente la scossa ha ...

Terremoto oggi a Napoli/ Ingv - ultime scosse : paura a Pozzuoli e Fuorigrotta : Terremoto oggi a Napoli Ingv, ultime scosse: paura a Pozzuoli ma anche nella zona che va da Fuorigrotta a Soccavo. I dettagli

Terremoto molto superficiale ai Campi Flegrei - paura all’alba a Napoli e Pozzuoli [LIVE] : Una scossa di Terremoto ha colpito pochi minuti fa l’area dei Campi Flegrei. paura all’alba tra Napoli e Pozzuoli. NonLa scossa è stata di magnitudo 2.2 ad appena 2.3km di profondità e si è verificata alle 07:08 con epicentro a Pisciarelli. Soprattutto nell’area epicentrale, la popolazione s’è impaurita scendendo in strada. Fortunatamente non sono segnalati danni. L'articolo Terremoto molto superficiale ai Campi Flegrei, ...

Alba di terrore a Pozzuoli : scossa di Terremoto sveglia i Campi Flegrei - paura da Fuorigrotta a Bagnoli : Pozzuoli - Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano nella zona dei Campi Flegrei. Ad avvertirla tutta la zona flegrea ma anche interi quartieri...

Terremoto oggi a Cosenza - M 2.6/ Ultime scosse Ingv - paura a Bisignano : Terremoto Cosenza, epicentro a Bisignano: scossa di magnitudo 2.6, non si registrano danni a persone o cose. Le Ultime notizie.

Terremoto - scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia : paura a Trieste nella notte : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito alle 00.24 della notte l’area al confine tra Slovenia e Croazia. La scossa è stata distintamente avvertita in una vasta area da Trieste a Fiume. L’epicentro è stato localizzato appena a nord dell’Istria, nella regione interna della Carniola in Slovenia, in un’area scarsamente popolata. L'articolo Terremoto, scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia: paura a ...

Terremoto di magnitudo 6.8 in Cile : paura - gente in strada ed edifici evacuati : La scossa di Terremoto che ha colpito il Cile domenica ha avuto epicentro nell'Oceano Pacifico a circa 60 chilometri dalle coste della città di Constitución dove molte persone sono scese il strada per paura e dove la cattedrale cittadina è stata evacuata per precauzione. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in tutta la costa centrale del Cile.Continua a leggere

Terremoto Indonesia M 6.5/ Video - un morto e diversi feriti : paura ad Ambon : Terremoto Indonesia M 6.5 Video: un morto e diversi feriti in quel di Ambon, cittadina di circa 400mila abitanti. Ecco tutti i dettagli

Forte scossa di Terremoto a largo di Creta - sisma intenso anche in Turchia. Paura a Istanbul : Attività sismica decisamente marcata negli ultimi giorni in Europa, soprattutto sull'asse Italia-Balcani-Turchia, con diverse scosse di intensità medio-alta, localmente anche in grado di creare...