Tendenza oversize | Come vestire over senza sembrare ridicoli

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019). Se siete appassionati di moda sapete certamente di cosa stiamo parlando. Nelle ultime stagioni, i capi in versione XXL vanno alla grande e non solo tra i giovanissimi. Parlare poi solo di streetstyle, che ha riportato in auge gli anni ’80 e ’90 e la cultura hip-hop, sarebbe riduttivo. Brand lussoLouis Vuitton o Valentino Garavani, hanno infatti portato in passerella maxi camicie e maglioni in stile grunge, ma anche completi sartoriali dalle spalle molto marcate e voluminose. Per non parlare dei pantaloni a dir poco abbondanti. E va bene stare al passo con le mode ma, ammettiamolo, il rischio di apparire goffi e con indosso abiti di tre taglie in più è molto alto. Ecco allora dei consigli per evitare di commettere errori se amate questo genere di stile. Innanzitutto occorre valutare attentamente il proprio tipo di corporatura. Esile? Nella ...