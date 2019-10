Teatro | alla scoperta della lirica di Donizetti al Bellini di Palermo

Teatro Palladium : Ezio Mauro in ‘Berlino. Cronache del Muro’- 23 ottobre - Festival della Diplomazia : Roma – Per la decima edizione del Festival della Diplomazia, il 23 ottobre al Teatro Palladium di Roma, va in scena “Berlino, Cronache dal Muro” di Ezio Mauro in scena al Teatro Palladium, reading teatrale che ripercorre le vicende che hanno segnato la recente storia europea a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. La notte del 9 novembre 1989 Berlino salutava il crollo del Muro. Era la fine di un’epoca iniziata il 13 agosto 1961, ...

Svolta al Teatro San Carlo - c'è l'accordo sul big Lissner : via alla trattativa : Nuovo sovrintendente del San Carlo: c'è una star che incanta tutti, e anche una data da annotare in agenda in vista della «nuova stagione». Con l'apertura delle buste con i...

Forteto - Regione Toscana rinuncia a chiedere risarcimenti alla coop Teatro degli abusi sui minori : “Causa solo ai coinvolti nel processo” : Non è una resa ma poco ci manca. La Regione Toscana rinuncerà a chiedere i risarcimenti alla cooperativa il Forteto, la comunità di Vicchio (Firenze) fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli e conosciuta per essere stata il luogo di soprusi e violenze sessuali nei confronti di minorenni. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione, Enrico Rossi, che ha deciso di non chiedere il risarcimento dopo le polemiche delle ultime settimane poiché, ...