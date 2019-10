Sui social si può | per la procura le offese a Fedez e alla Ferragni sono da archiviare

Adesca 16enne Sui social e la stupra - poi avvicina anche l’amica : 22enne arrestato a Otranto : Il ragazzo di 22 anni è stato arrestato nella mattinata di martedì dai carabinieri di Otranto per il reato di violenza sessuale su minore. Per lui il Gip ha emesso una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari scattata dopo l'inchiesta nata dalla denuncia della vittima, una ragazzina di 16 anni.Continua a leggere

Emma Marrone racconta : “Ho accettato la malattia - Sui social mi hanno scritto di tutto” : “Accettare di stare di nuovo male mi ha aiutata ad arrivare all’intervento con serenità. Sono entrata in sala operatoria col sorriso e ne sono uscita nello stesso modo. L’operazione non mi ha incattivito: non sono arrabbiata con la vita, al limite alla vita sono grata“: Emma Marrone parla per la prima volta della sua malattia con Vanity Fair che le dedica la copertina del numero in edicola mercoledì 23 ...

Il digiuno intermittente di Jennifer Aniston spopola Sui social - : Sandra Rondini Si digiuna per 16 ore e si mangia cibo sano nelle restanti 8. Questa è la dieta che l'attrice ha ammesso di seguire da anni Jennifer Aniston questa settimana è sulla bocca di tutti per aver registrato un record storico su Instagram. Appena aperto il suo account sulla piattaforma, infatti, l’attrice l’ha mandata in tilt, registrando ben 6,9 milioni di follower in meno di 24 ore. Jennifer, che finora ha caricato solo ...

Wanda Nara a Tiki Taka – La scollatura è vertiginosa - l’argentina hot Sui social [FOTO e VIDEO] : Wanda Nara hot e provocante a Tiki Taka: la showgirl argentina mostra una scollatura vertiginosa noadsense Wanda Nara sempre più sensuale e hot: la showgirl argentina ha aggiornato ieri tutti i suoi follower durante i preparativi per Tiki Taka fino ai minuti pria della diretta. La moglie-agente di Mauro Icardi ha postato dei video nelle sue storie instagram riguardanti la sistemazione dell’abito in camerino, cn particolare ...

Francesca Manzini nuda Sui social contro il body shaming. Il web apprezza : Bellissima : In un mondo in cui bellezza è sinonimo di magrezza, Francesca Manzini si ribella e si mostra in tutto il suo splendore mettendosi a nudo sui social. Reduce dal successo di Amici Celebrities, la Manzini aveva già dovuto fare i conti con alcune esternazioni sulla sua silhouette morbida durante la partecipazione al programma di Canale 5. Sempre con il sorriso sulle labbra e la grande ironia, Francesca aveva commentato i video che la raccontavano ...

Coppa del Mondo di Rugby – Sui social la FOTO shock : arbitro espelle Vahaamahina e poi se la ride con i tifosi gallesi : Jaco Peyper nei guai: l’arbitro sudafricano immortalato in mezzo a tifosi gallesi dopo la sfida tra Galles e Francia Davvero incredibile quanto accaduto in Giappone dopo la sfida valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby tra Francia e Galles. I francesi sonos tati eliminati dai rivali gallesi col punteggio di 20-10, perdendo un uomo per espulsione, Sebastien Vahaamahina per una gomitata all’avversario ...

Sampdoria-Roma - Ronaldo Vieira duro Sui social : “il calcio punisca gli idioti negli stadi” [FOTO] : Il centrocampista della Sampdoria ha voluto dire la sua sui social riguardo gli insulti razzisti subiti oggi dai tifosi della Roma Nessun silenzio, Ronaldo Vieira risponde con forza agli insulti razzisti, utilizzando i social network per far conoscere il suo punto di vista sulla vicenda. Il centrocampista doriano ha pubblicato un post su Instagram, sottolineando come questa piaga vada debellata: “il calcio oggi ha la responsabilità ...

Elena Santarelli a Domenica IN sul figlio Giacomo : "Con quello che ha passato non può subire anche la stupidità degli hater Sui social" : Ospite di Domenica IN la bellissima Elena Santarelli è voluta tornare sulle difficoltà subìte durante il delicato periodo in cui suo figlio Giacomo Corradi, avuto dalla storia con il calciatore Bernardo, è stato operato per il tumore che poi è riuscito a superare. 6 dicembre, quella data ha segnato una nuova vita per il piccolo e per la sua famiglia, un nuovo sorriso, un nuovo inizio: Ho preso delle gocce per tranquillizzarmi perchè venivo da ...

INSTAGRAM/ Così l'addio ai like cambia il lavoro Sui social : INSTAGRAM ha deciso di apportare alcuni cambiamenti che sono importanti per gli influencer e le aziende che lavorano coi social

Serena Enardu Sui social : 'Dopo Temptation Island ho perso 6 kg - il cibo non andava giù' : È stato un periodo molto difficile quello che Serena Enardu ha affrontato subito dopo la fine delle riprese di Temptation Island Vip. In alcune Stories che ha caricato su Instagram nelle scorse ore, la protagonista del reality ha confermato ai fan di essere dimagrita tanto nell'ultimo mese: la separazione da Pago, voluta principalmente da lei, ha avuto delle conseguenze non da poco sull'ex tronista sarda. Serena si confida con i followers dopo ...

TALE E QUALE SHOW 2019/ Agostino Penna festeggia la vittoria Sui social : TALE e QUALE SHOW 2019, vincitore di puntata Francesco Monte. A trionfare 'in generale' in questa edizione è Agostino Penna.

La “magia” di Renzi : nello spot per la Leopolda esce dal portone chiuso. L’ironia Sui social : “Come i fantasmi” : L’errore non è passato inosservato. All’inizio dello spot che lancia la decima edizione della Leopolda, a Firenze, Matteo Renzi esce da un portone chiuso. E sui social si è scatenata l’ironia: “Ha fatto come i fantasmi”, “ve lo immaginate nascosto lì dietro mentre trattiene la pancia?”, “ha citofonato a casa di Zingaretti ma non ha ricevuto risposta”. L'articolo La “magia” di ...

Tale e Quale Show batte Gianni Morandi - Agostino Penna trionfa. Proteste Sui social per una battuta di Panariello : Il pronostico della vigilia è stato rispettato. Il musicista e compositore Agostino Penna ha trionfato alla nona edizione di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti che peraltro ha ricordato anche l’attore Manuel Frattini, scomparso settimana scorsa all’improvviso per un infarto a soli 54 anni. Al secondo posto si è classificato Francesco Monte (che ha vinto la puntata finale nei panni di Michael Bublè), terza Lidia Schillaci. ...

Gabriel Garko torna Sui social con Gabriele Rossi - la foto fa il pieno di like : Gabriele Rossi e Gabriel Garko tornano finalmente a mostrarsi insieme. I due attori, al centro delle cronache rosa degli ultimi mesi, sono apparsi l’uno accanto all’altro in uno scatto pubblicato su Instagram. A condividere la foto che li ritrae al Teatro dell’Opera di Roma è il protagonista de L’Onore e il Rispetto. L’immagine pubblicata da Garko mette a tacere così le voci su un loro eventuale allontanamento. Negli ultimi giorni, erano stati ...