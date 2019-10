Successo per gli incontri negli Uffici Postali del ' Mese dell’Educazione Finanziaria'

Barbara d’Urso - gaffe in diretta ‘per colpa’ dei social : "Scusate - è Successo dietro le quinte" : Intenta a postare una Storia Instagram, la conduttrice non ha fatto in tempo a cambiare le scarpe e questo è stato il...

Diventare startupper di Successo : su quali settori investire? : Intelligenza Artificiale, blockchain, Internet of Things, Realtà Aumentata: sono queste le tecnologie su cui conviene...

“Trascinata in tribunale”. Federica Panicucci choc - l’accusa per la conduttrice è gravissima : cosa è Successo : La conduttrice di ‘Mattino 5’, Federica Panicucci, non fa in tempo a riprendersi dalle sconvolgenti dichiarazioni di Lory Del Santo che è costretta a fare i conti con altri problemi. Durante la trasmissione di Canale 5 la Del Santo ha raccontato un aneddoto particolare: “Ho rischiato la vita per non farmi fotografare”. L’episodio accadde quando era in compagnia di Giancarlo Giannini, il quale per sfuggire ai paparazzi effettuò una manovra ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero piange per una sorpresa : cosa è Successo : Detto Fatto, Bianca Guaccero in lacrime. Per la conduttrice una sorpresa inaspettata Momento molto emozionante oggi a Detto Fatto. Bianca Guaccero, la conduttrice del contenitore pomeridiano di Rai 2, è finita in lacrime. Verso la fine della puntata, come sempre, c’è lo spazio dedicato al gossip con Jonathan Kashanian. Oggi il tema principale era riservato […] L'articolo Detto Fatto, Bianca Guaccero piange per una sorpresa: cosa è ...

“Sul mio sedere - una bestia”. Choc per Ginevra Pisani - la professoressa de L’Eredità. Cosa è Successo : Brutta disavventura per Ginevra Pisani. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, che oggi è una delle professoresse de L’Eredità, stava andando a un appuntamento di lavoro quando è stata palpeggiata in mezzo alla strada. È stata proprio Ginevra a raccontare su Instagram l’accaduto. La 21enne napoletana, ex fidanzata di Claudio D’Angelo, è rimasta sconcertata per quanto le è accaduto a Milano, in strada, davanti a tutti. Attraverso le Instagram ...

Castelbuono Funghi Fest : Successo per la manifestazione di cultura - arte e sapori : Si è conclusa domenica 20 ottobre scorso a Castelbuono, in provincia di Palermo, la tredicesima edizione della maniFestazione intitolata "Funghi Fest" che ha visto la partecipazione di tanti personaggi illustri dello spettacolo e dell'enogastronomia nazionali nonché previsto la degustazione di prodotti tipici siciliani tra i quali il rinomato fungo di Castelbuono, protagonista indiscusso dell'iniziativa. Un viaggio tra le meraviglie ...

Attimi di paura per Antonella Clerici. La sua casa investita dalla tempesta. Cosa è Successo : Italia nella morsa del maltempo, la testimonianza di Antonella Clerici. La conduttrice che da qualche anno vive in provincia di Alessandria, sembra non aver dormito sonni tranquilli. La conduttrice ha pubblicato diversi video su Instagram per far vedere la situazione e ha mostrato la veranda di casa sua, con la pioggia che continua a cadere copiosa. In sottofondo la voce di Jovanotti che canta Piove, mentre il vento agita gli alberi che ...

LIVE Juventus-Lokomotiv Mosca - Champions League in DIRETTA : serve un Successo per blindare la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Juventus-Lokomotiv Mosca – La presentazione di Juventus-Lokomotiv Mosca Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Lokomotiv Mosca, terzo incontro del Gruppo D della Champions League 2019-2020 di calcio. All’Allianz Stadium i bianconeri vanno a caccia dei tre punti per blindare il primato del raggruppamento e porre un mattoncino importante in ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Soelden : un solo Successo con Denise Karbon - ma tanti podi per le azzurre : Scatta la Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 è pronta per aprire il proprio sipario. Come consuetudine si inizierà con i giganti sul ghiacciaio austriaco di Soelden, sul quale ormai da tempo prende sempre il via l’annata. Come si è comportata l’Italia sulla pista denominata Rettenbach? Le soddisfazioni non sono state molte, con un solo successo per Denise Karbon. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i migliori risultati ...

Carolyn Smith furiosa : “Mi sento presa per il c..o” - ecco cosa è Successo : Carolyn Smith furiosa si sfoga sui social: “Mi sento presa per il c..o!”. ecco che cosa è successo Carolyn Smith è una donna, che pur dovendo attraversare delle pesanti difficoltà, non perde mai il sorriso. Lei, che lotta per la sua salute, sembra sprizzare allegria da tutti i pori. Un’allegria che è contagiosa e che […] L'articolo Carolyn Smith furiosa: “Mi sento presa per il c..o”, ecco cosa è successo ...

Tennis - pianto liberatorio per Murray ad Anversa : “questo Successo non se lo aspettava nessuno” : Lo scozzese non ha trattenuto l’emozione dopo la vittoria ottenuta nel torneo di Anversa, arrivata grazie al successo su Wawrinka La vittoria ad Anversa per chiudere definitivamente un periodo difficile della propria carriera, mettendosi alle spalle l’infortunio e i fantasmi del ritiro. Dopo due anni, Andy Murray torna a riassaporare il gusto del successo, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio dopo aver battuto Wawrinka ...

Golf – Francesco Laporta - una vittoria da record : il trionfo al China Open è il 35° Successo stagionale per l’Italia : Francesco Laporta vince il China Open e firma il 35° successo per i Golfisti azzurri in stagione: battuto il record di 34 del 2018 Si colora d’azzurro anche il Challenge Tour con Francesco Laporta che ha vinto con 274 (69 71 64 70, -14) colpi l’Hainan Open, torneo in combinata con il China Tour, che si è svolto al Sanya Luhuitou GC (par 72) di Sanya, ad Hainan Island in Cina. Il 29enne di Castellana Grotte (BA) ha ottenuto il primo ...

Atletica - TCS Amsterdam Marathon 2019. Trionfo e record per Azimeraw. Successo di Kipchumba nella gara maschile. : Emozioni forti nella maratona di Amsterdam. nella gara maschile esito incerto fino agli ultimi istanti, con il kenyano Vincent Kipchumba vincitore in 2h05’09’’, grazie a un allungo decisivo negli ultimi metri. Successo in campo femminile per l’etiope Degitu Azimeraw (20 anni) col crono di 2h19’26’’che alla sua prima maratona, gestendo la corsa come una veterana, vince infrangendo anche il record della gara stabilito nel 2012 da Meseret Hailu. Sì ...

