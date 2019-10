“Succederà dopo Amici Celebrities” Massimiliano Varrese | fuori tutto

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Tra qualche ora scopriremo chi sarà il vincitore del talent show di Canale 5, ‘Celebrities’. In seguito a dure sfide canore e di ballo sono rimasti soltanto in 4 a contendersi l’ambito premio: l’ex calciatore di Juventus e Napoli, Ciro Ferrara, la showgirl Pamela Camassa, il conduttore di ‘Temptation Island’ Filippo Bisciglia e l’attore. Ed è proprio quest’ultimo ad aver rivelato notizie importanti sul suo conto in un’intervista rilasciata a ‘Spy’. “Nei momenti di successo, ho bisogno di ascoltarmi. Mi sono allontanato volutamente per lavorare su me stesso. Credo che il bravo artista sia colui che vive: se non vivi non puoi pescare quello che devi trasferire agli altri”, affermariferendosi al suo momentaneo allontanamento dai riflettori. E parlando del programma non ha ...

CiceroGianka : @semanthide3 @EnricoLetta @ap_qualcosa @reportrai3 No nel tweet originale si parla di ciò che può succedere nel nos… - liebeisak : più si va avanti con le clip meno capisco cosa succederà dopo e in che direzione stiano andando per quanto riguarda… - GIACCHIRBI : @giannigipi Per molto meno di Report - ricordo microspie in un albergo - sono caduti prez negli USA. Non succederà… -