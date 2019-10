Subaru WRX STI - A Tokyo il canto del cigno del 2 0 boxer turbo

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Con il lancio della WRX STI EJ20 Final Edition lachiude un'epoca. La serie limitata che sarà proposta ai soli clienti giapponesi è infatti ildeldell'EJ20, la versione due litridel classicoche dal 1989 a oggi ha conquistato primati su strada e nelle competizioni di tutto il mondo. 308 CV per l'ultimo EJ20. Gli ordini si chiuderanno il 23 dicembre e sono previsti soltanto 555 esemplari, proposti a 4.110.000 Yen, pari a circa 34.000 euro al cambio attuale, tasse escluse. La berlina è caratterizzata dalla variante da 308 CV e 422 Nm del propulsore, abbinata al cambio manuale e alla trazione integrale. L'allestimento deriva dalla versione STI Type S e propone la verniciatura blu con cerchi BBS in tinta oro, l'impianto frenante Brembo con pinze anteriori a sei pistoncini, le finiture Cherry Red per i paraurti, i sedili sportivi Recaro rivestiti, come il ...

