Stremata dalla malattia | Marieke ha tagliato l' ultimo traguardo con l' eutanasia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Lo sport era “una medicina”, un sollievo, una distrazione alla sua terribile, incurabile,degenerativa muscolare, ma non la soluzione. E così, a 40 anni, la campionessa delle ParalimpiadiVervoort ha scelto di tagliare ildella propria vita attraverso l'. Che nel suo paese, il Belgio, è legale. Aprendo un ulteriore squarcio sull'importanza dello sport per disabili, una fuga parziale dalle sofferenze di queste coraggiose, orgogliose e fantastiche persone bloccate dal male, come la ragazza di Diest, oro ed argento alle Paralimpiadi di Londra 2012 (100 e 200 metri T52), e ancora argento (400 T51/52) e bronzo (200 T51/52) a quelle di Rio 2016. Due date importanti della sua difficile esistenza, due capitoli, due quadrienni che hanno allontanato la mortetesta della Vervoort, la quale già nel 2008 aveva firmato le carte che avrebbero permesso un ...

