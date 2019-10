Stasera Italia | Bechis demolisce il governo | L' hanno fatto alla spicciolata

Stasera Italia - Giuseppe Brindisi sfida Enrico Mentana : domenica maratona per elezioni in Umbria : Stasera Italia sfida Enrico Mentana sul terreno delle sue famose maratone. Il talk di Retequattro ripropone di nuovo la versione allungata in occasione delle attesissime elezioni regionali umbre. Si partirà regolarmente alle 20.30 per proseguire fino alle 21.30, come da tradizione. Poi a quel punto

Maratona di Stasera Italia per le elezioni in Umbria (Anteprima Blogo) : Tornano gli speciali di Stasera Italia. Dopo gli appuntamenti ‘extra’ della passata estate andati in onda nei giorni della crisi di governo più pazza della storia d'Italia, il talk di Retequattro ripropone di nuovo la versione allungata in occasione delle attesissime elezioni regionali umbre.Si partirà regolarmente alle 20.30 per proseguire fino alle 21.30, come da tradizione. Poi a quel punto il programma cambierà titolo e diventerà uno ...

Alan Friedman a Stasera Italia contro Giuseppe Conte : "Petulante - un uomo vuoto" : È l'uomo del momento, nel bene e soprattutto nel male. Si parla di Giuseppe Conte, il premier nel mirino della sua stessa maggioranza: ora anche il M5s inizia ad avere seri dubbi sul presunto avvocato del popolo. E dopo averlo attaccato in mattinata dagli studi de La7, Alan Friedman torna a cannoneg

Programmi TV di Stasera - sabato 19 ottobre 2019. Su Italia1 «Cicogne in missione» : Cicogne in missione Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. La quarta puntata della serie sarà dedicata alla Sicilia del Gattopardo, un viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. Alberto Angela ...

Piazzapulita - Stasera l’inchiesta sulla macchina della propaganda sovranista. Troll e programmatori : “Sistema usato anche in Italia” : Parlano per la prima volta in tv programmatori e Troll che hanno aiutato e rafforzato la propaganda sovranista anche in Italia. stasera a Piazzapulita (21.15, La7) un’inchiesta esclusiva di Alessio Lasta e Gregorio Romeo che parte dalla Russia e arriva fino all’Italia, per capire che ruolo ha avuto il web nella crescita delle posizioni sovraniste nel nostro Paese. L'articolo Piazzapulita, stasera l’inchiesta sulla macchina della propaganda ...

Liechtenstein-Italia Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Oggi alle ore 20.45 l’Italia di Roberto Mancini affronterà il Liechtenstein nell’ottava sfida del Gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, vittoriosi contro la Grecia 2-0, hanno già staccato il biglietto per la fase finale della rassegna continentale con tre turni d’anticipo e affrontano questo impegno a cuor leggero. Al ‘Rheinpark Stadion’ di Vaduz, gli uomini del “Mancio” vogliono però ...

Liechtenstein-Italia Stasera in diretta su Rai1 : Archiviata e festeggiata la qualificazione da record, con sette vittorie e su sette, all'Europeo 2020, l'Italia stasera affronta l'ottavo impegno del girone, a Vaduz, contro il Liechtenstein. Per il Ct Roberto Mancini è l'occasione, anche per ringraziare il gruppo che ha conquistato la rassegna continentale con tanto anticipo, per sperimentare inserendo 6-7 nomi nuovi nella formazione iniziale. Liechtenstein-Italia sarà trasmessa in diretta, ...

Cuochi d'Italia - la nuova stagione in onda su TV8 da Stasera lunedì 14 ottobre : lunedì 14 ottobre ha inizio la nuova stagione di "Cuochi d'Italia". La prima puntata della nuova edizione di questo format culinario condotto da Alessandro Borghese andrà in onda su TV8, alle 19:30; in seguito, il programma continuerà a essere trasmesso ogni sera, dal lunedì al venerdì, alla stessa ora. Per chi non avesse seguito le edizioni precedenti, "Cuochi d'Italia" consiste in un vero e proprio torneo tra venti Cuochi provenienti dalle ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber ko sabato sera : il clamoroso risultato di Stasera Italia : Una clamorosa sconfitta per Lilli Gruber, un ko con pochissimi precedenti. Si parla di Otto e Mezzo e dello share che ha raggranellato nella puntata in onda sabato 12 Ottobre. Lilli la rossa, infatti, ha raccolto davanti al teleschermo 792mila telespettatori, per un ascolto pari al 3,6 per cento. Ad

Italia-Grecia Stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Battere la Grecia all’Olimpico di Roma per fare un balzo verso gli Europei 2020 di calcio: la Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini cerca la settima vittoria consecutiva nel percorso delle qualificazioni alla rassegna continentale. La sfida contro la selezione ellenica si giocherà oggi, sabato 12 ottobre, alle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Italia-Grecia, gara valida per ...

Qualificazioni Europei 2020 - Italia-Grecia Stasera in diretta su Rai1 : Questa sera, sabato 12 ottobre 2019, Rai1 trasmetterà in diretta dallo stadio Olimpico di Roma la partita valida per le Qualificazioni agli Europei in programma nel 2020 tra Italia e Grecia. Calcio di inizio alle ore 20.45, pre-partita sulla rete ammiraglia della tv pubblica dalle 20.30, subito dopo il Tg della sera, con Marco Lollobrigida e Paolo Rossi.Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e ...

Stasera Italia - Sgarbi : 'Hanno venduto Parlamento per il governo - gente disonesta' (VIDEO) : A Vittorio Sgarbi il taglio dei parlamentari non è proprio andato giù. Il suo primo intervento particolarmente duro era avvenuto direttamente all'interno della Camera dei Deputati. In quel caso, senza mezzi termini, aveva parlato di violenza del Parlamento da parte del Movimento Cinque Stelle e aveva ricordato come l'ultima volta che si era arrivati a ridurre il numero di rappresentanti del popolo era stato sotto la giurisdizione di Benito ...

Stasera Italia - Vittorio Sgarbi a Barbara Palombelli : "Hanno venduto il Parlamento per il governo" : "Non è un Parlamento quello, è un luogo di gente disonesta che vota l'opposto di quello che pensa che ha venduto il Parlamento per il governo. Sono poteri autonomi". Vittorio Sgarbi, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4 critica ferocemente la riduzione dei parlamentari: "Il voto è

Le Iene Show - Stasera su Italia 1 : le anticipazioni della puntata : Tommaso Paradiso racconta a Le Iene della sua scelta di lasciare dei Thegiornalisti. Questo ed altri interessanti servizi nella puntata di stasera de Le Iene Show.