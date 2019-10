Sono stati spenti i due grandi incendi boschivi in provincia di Oristano

Temptation Island Vip - Pago e Serena Enardu : "I nostri 6 anni Sono stati travolgenti" : La seconda edizione di Temptation Island Vip ha visto mandare in frantumi dopo soli 21 giorni la relazione di sei anni tra Pago e Serena Enardu, anche se la coppia aveva dei problemi già da qualche mese.I due hanno ripercorso con il settimanale Chi la loro storia, dichiarando di essersi conosciuti a un evento di Pago quando il cantante aveva chiuso con Miriana Trevisan. Ironia della sorte, Pacifico ha ottenuto la separazione il giorno dopo la ...

Pago dopo Temptation Island Vip : “I miei sogni Sono stati infranti” : Temptation Island Vip, Pago: “Avrei voluto sposare Serena” Pago e Serena Enardu si sono detti addio alla fine del loro percorso nei sentimenti a Temptation Island Vip. Una scelta sicuramente sofferta da ambo le parti visto che sono stati insieme per ben 6 anni. Tuttavia pare davvero che il cantante si senta ancora molto legato a lei. Per questo motivo, nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, non ha certo fatto mistero ...

I corpi di 39 persone Sono stati trovati in un camion a Grays - vicino a Londra : La polizia dell’Essex, nel Regno Unito, ha trovato i corpi di 39 persone nel container di un camion nella zona industriale di Grays, una città a est di Londra. I corpi sono stati trovati nella notte tra martedì e mercoledì:

Frozen : il sensore che ti dice se i surgelati Sono stati conservati bene : Frozen Tecnicamente si chiama catena del freddo ed l’insieme delle procedure che regolano e controllano le temperature dei surgelati. Perché un alimento mantenga le sue qualità la temperatura dalla produzione alla vendita finale deve essere uguale o inferiore a -18°C. Ma è sempre così? Quasi sempre: ogni tanto le cronache fanno riferimento a intossicazioni causate da alimenti conservati male. Del resto bastano 20 minuti di interruzione della ...

Ibrahimovic : 'I compagni più forti con cui ho giocato Sono stati Gattuso e Viera' : È stato ed è uno dei giocatori più importanti degli ultimi 20 anni del calcio ed insieme a Cristiano Ronaldo e Messi e rappresenta il giocatore ideale in termini di qualità per ogni tecnico: parliamo di Zlatan Ibrahimovic, attualmente punta al Los Angeles Galaxy ma che vanta una storia importante a livello europeo con società come Juventus, Milan, Inter, Barcellona e Manchester United. In un'intervista sulla Gazzetta lo svedese ha parlato di ...

Quali Sono stati i top produttori degli ultimi 25 anni? Questo video ci mostra la loro evoluzione : Fino ad un paio di decenni fa il settore della telefonia aveva altri protagonisti e per molto tempo i brand più popolari e diffusi sono stati Nokia e Motorola L'articolo Quali sono stati i top produttori degli ultimi 25 anni? Questo video ci mostra la loro evoluzione proviene da TuttoAndroid.

Concorso Ripam Campania : Sono stati corretti i test delle prime due sessioni di settembre : sono iniziate giovedì 17 ottobre intorno alle ore 10:30 presso la sede romana di Formez PA, in Viale Marx, le correzioni dei test della prova preselettiva del Concorso Ripam indetto dalla Regione Campania. Si è deciso di partire dagli elaborati della categoria D (rivolta ai candidati in possesso di laurea). Nella giornata di venerdì 18 ottobre, invece, gli addetti ai lavori hanno corretto la seconda sessione di prove, ovvero quelle effettuate il ...

Turchia e Stati Uniti si Sono accordati per una tregua in Siria : Il vicepresidente degli Stati Uniti e il presidente turci (foto: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency via Getty Images) A partire da oggi, 18 ottobre, e per i prossimi quattro giorni non cadranno altre bombe del nord della Siria, e non verranno ferite o uccise altre persone. La tregua è frutto di un accordo che Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto ieri, dopo un incontro ad Ankara tra il vicepresidente statunitense Mike Pence, il segretario di ...

Ci Sono scontri tra forze turche e curdi siriani nelle zone coinvolte nella tregua annunciata ieri da Stati Uniti e Turchia : Nonostante la tregua annunciata ieri da Turchia e Stati Uniti, venerdì mattina ci sono Stati scontri tra forze turche e curdi siriani attorno alla città siriana di Ras al Ain, nella zona in cui si sarebbero dovute interrompere le operazioni

Rizzoli : “Con il Var Sono stati commessi sei errori. Tre dovevamo evitarli” : Sky Sport ha intervistato Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri della Serie A. L’intervista ha riguardato diversi temi, tra cui, in particolare, quello del Var in questo primo spezzone di campionato. “Ad oggi gli interventi sono stati 33, quasi uno ogni due partite, che è molto in confronto alle statistiche della passata stagione. Nonostante l’utilizzo del Var, quest’anno sono stati commessi sei errori, che sono molti, anche se ...

Sono stati recuperati i corpi di 7 persone dal relitto della barca affondata il 7 ottobre vicino a Lampedusa : Sono stati recuperati altri sette corpi dal relitto della barca affondata lunedì 7 ottobre a pochi chilometri dalla costa di Lampedusa. Sono stati trovati a una profondità di 60 metri dal rov, un robot utilizzato per scandagliare il fondale nella zona

Sei agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino Sono stati arrestati per atti di violenza sui detenuti : Stamattina sono stati arrestati sei agenti della polizia penitenziaria impiegati nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino con l’accusa di aver commesso ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti. Le accuse riguardano fatti accaduti tra l’aprile

Cliente insoddisfatto per come Sono stati aggiustati i pantaloni - si vendica in un modo orrendo con il sarto : Un sarto napoletano, Domenico Moschiano di 44 anni, si era trasferito nella periferia di Caracas in Venezuela con tutta la sua famiglia. Con il padre aveva aperto una sartoria molto apprezzata in tutta Caracas. Il padre però, dopo qualche anno dal trasferimento in Venezuela, morì e Domenico riuscì a prendere saldamente in mano la sartoria facendola diventare un locale di altissimo livello. Un Cliente però venezuelano non era rimasto ...

“In Italia ci sono 2 - 7 milioni di affamati che nel 2018 Sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare” : “In Italia ci sono 2,7 milioni di affamati che nel 2018 sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare, di cui oltre il 55% concentrati nelle regioni del Mezzogiorno“: è quanto emerge dalla prima mappa della fame in Italia elaborata dalla Coldiretti in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao, sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le ...