Sondaggi politici Ipsos | Renzi? Per l’85% degli italiani lavora per se stesso

Sondaggi politici - il M5s supera il Pd - Giuseppe Conte leader con più fiducia : Un Sondaggio dell'Istituto Ixè per Cartabianca ha registrato i principali movimenti all'interno dell'elettorato dopo una settimana caratterizzata da diversi scontri in merito alla manovra economica del governo. Il M5s sorpassa il Partito Democratico dopo diverse settimane in cui i dem avevano attratto una quota di elettorato maggiore rispetto ai pentastellati.Continua a leggere

Sondaggi politici Swg - per il 58% degli italiani dobbiamo fermare Erdogan : Sondaggi politici Swg, per il 58% degli italiani dobbiamo fermare Erdogan Gli italiani condannano l’azione di Erdogan. Come era facile immaginare la grande maggioranza degli intervistati da Swg sul tema, il 62%, ritiene che il presidente turco abbia sbagliato e che il suo attacco ai curdi sia immorale. Solo il 5% pensa che invece abbia fatto bene per liberare il territorio dai terroristi curdi. È alta la percentuale di chi non sa o ...

Sondaggi politici Noto : italiani contrari a togliere il voto agli over 65 : Sondaggi politici Noto: italiani contrari a togliere il voto agli over 65 “E se togliessimo il voto agli anziani?”. La proposta provocatoria di Beppe Grillo pubblicata sul suo blog pochi giorni fa ha scatenato un mare di polemiche. C’è chi è come il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, invita a riflettere sulle parole del fondatore del Movimento 5 Stelle: “Tutti contro Beppe Grillo, che pone un tema invece assai serio: ...

Sondaggi politici elettorali : PD e M5S in discesa - boom per Lega e Fratelli d'Italia : La Lega è tornata a crescere notevolmente nei Sondaggi politici: il partito di Matteo Salvini allunga sui rivali nelle intenzioni di voto pubblicate dall’istituto di ricerche SWG. Dopo settimane in cui c’erano state alcune flessioni, è ritornato a macinare terreno, staccando gli inseguitori, che a loro volto hanno perso consensi tra i cittadini. Un dato interessante riguarda Fratelli d’Italia che incrementa il proprio bottino, toccando ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali di oggi - torna ai massimi storici la Lega - bene FDI - caporetto dopo la manovra per PD e M5S : Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone. Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una ...

Sondaggi politici Demopolis : le disuguaglianze in Italia : Sondaggi politici Demopolis: le disuguaglianze in Italia Secondo il 60% degli Italiani negli ultimi dieci anni le diseguaglianze in Italia sono aumentate. Per il 33% sono rimaste uguali mentre solo per il 7% sono diminuite. A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi politici condotti dall’istituto Demopolis per Linea Notte su Rai3 tra il 14 e il 16 ottobre. “Questo tema – spiega nella sua analisi Pietro Vento, direttore di ...

Sondaggi politici Masia : Salvini al top in rilevazioni sulla fiducia - poi Conte e Meloni : Nel corso della trasmissione Agorà, in onda sulla reti Rai, Fabrizio Masia ha diffuso i dati relativi a quella che, al momento, sarebbe la fiducia che gli elettori nutrono nelle figure di spicco della politica italiana. In vetta resta Salvini che precede anche Giuseppe Conte il quale, ad un certo punto, lo aveva sopravanzato. Si tratta di dati diffusi il 21 ottobre, ma censiti lo scorso 17 ottobre e che sono arrivati ad una settimana esatta ...

Ultimi Sondaggi politici - la Lega sale ancora - caduta libera per il Pd e M5S - Fratelli d’Italia supera Forza Italia - Renzi al 5 - 2% : Gli Ultimi sondaggi resi noti su La7 a Piazzapulita mettono ancora in risalto che la Lega, dopo una battuta d’arresto dovuta alla crisi d’agosto e all’uscita dal governo gialloverde, ha ripreso inesorabilmente a salire. I numeri parlano chiaro, Salvini, come dimostrato anche alla manifestazione che si è svolta sabato pomeriggio a Roma, è il leader assoluto del centrodestra incoronato dagli stessi suoi alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia ...

Sondaggi politici : Lega e Renzi crescono - ma per coalizioni il M5S è l'ago della bilancia : L'Italia non vive una fase di clima elettorale, resta, però, sempre l'alta l'attenzione nei confronti dei Sondaggi, soprattutto adesso che l'entrata in scena di Matteo Renzi potrebbe spostare gli equilibri, soprattutto dopo un confronto televisivo molto seguito come quello che ha visti protagonisti l'ex premier e Matteo Salvini. Corrado Formigli, nel corso della sua trasmissione Piazza Pulita del 17 ottobre, ha diffuso i dati rilevati da Index: ...

Sondaggi politici - gli italiani non affiderebbero i loro risparmi a nessun leader di partito : Un nuovo Sondaggio Ipsos ha analizzato il giudizio degli italiani in merito alla futura manovra economica di cui si è molto discusso nelle ultime settimane, ma è stato chiesto anche un giudizio sulla fiducia che ripongono in alcuni dei principali leader di partito italiani dal punto di vista della gestione economica dei loro risparmi.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : i giudizi degli italiani sulla manovra : Sondaggi politici Ipsos: i giudizi degli italiani sulla manovra Secondo il 36% degli italiani la manovra approvata dal governo in settimana che ha un valore di 31 miliardi e mira ad alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori, non porterà alcun cambiamento. Per il 35% la finanziaria, che prevede anche una sugar e una digital tax, alleggerirà i portafogli dei cittadini. Di parere contrario è invece il 20%, secondo cui alla fine ...

Sondaggi politici - per il 56% degli elettori Conte non può essere il “federatore” del centrosinistra : Secondo l'ultimo Sondaggio EMG Acqua, presentato oggi ad Agorà su Raitre, Matteo Salvini è ancora il leader che gode di maggiore fiducia, con il 39%. Al secondo posto c'è Conte (al 35%). Ma la maggiorparte degli elettori non crede che possa essere il nuovo "federatore" del centrosinistra. Solo il 26% pensa possa ricoprire questo ruolo.Continua a leggere

Sondaggi politici Analisipolitica - gli italiani vogliono votare il presidente della Repubblica : Sondaggi politici Analisipolitica, gli italiani vogliono votare il presidente della Repubblica L’Italia è una Repubblica parlamentare in cui il presidente della Repubblica viene eletto dalle camere riunite, ed è quindi sostanzialmente il frutto dei compromessi tra le forze politiche, o, come è più frequente nelle ultime occasioni, espressione delle maggioranze del momento. Per questo secondo molte ricostruzioni giornalistiche diventa ...

Sondaggi politici Piepoli : Sala il sindaco più amato dagli italiani : Sondaggi politici Piepoli: Sala il sindaco più amato dagli italiani Gli ultimi Sondaggi politici realizzati dall’Istituto Piepoli per Povera Patria, talk show politico in onda il lunedì sera su Rai 2, hanno rilevato l’indice di fiducia di cui godono, sindaci, leader politici e istituzioni tra gli italiani. La rilevazione ha riservato alcune sorprese. Partiamo dai primi cittadini. Il più amato dagli italiani è Giuseppe Sala, ...