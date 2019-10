Siria | Assad accetta la spartizione russo-turca del Nordest

Siria - Turchia e Assad mettono le mani sul Rojava. Lavrov : “Strutture curde rientrino in sfera Siriana”. Martedì incontro Erdogan-Putin : Turchia e Russia, che sostiene il governo di Bashar al-Assad, hanno un piano per il nord-est della Siria: spartirselo. E a rimetterci sarà l’autonomia del popolo curdo che rappresenta la maggioranza della popolazione in quella striscia di terra al confine tra i due Paesi mediorientali. Lo si intuisce dalle parole pronunciate lunedì dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e dal ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, nel giorno ...

Siria - otto anni di guerra tra rivolte anti-Assad - lotta al terrorismo - negoziati e tradimenti : ecco cosa cambia dopo l’offensiva della Turchia : L’annuncio del ritiro dei mille militari statunitensi dalle aree di confine con la Turchia e la conseguente offensiva di Ankara nel nord-est del Paese hanno di nuovo cambiato gli equilibri tra i protagonisti del conflitto che da 8 anni strazia la Siria, fino al 2011 considerato il Paese più stabile del Medio Oriente e diventato il campo di battaglia di una guerra cui partecipano le principali potenze mondiali. Nei mesi passati la priorità ...

Guerra Turchia-Siria - le truppe di Assad arrivano a Kobane : Nella parte settentrionale della Siria, a 150 km da Aleppo, si trova Kobane, o Kobani, che negli ultimi mesi si è resa protagonista involontaria di tanti avvenimenti legati alla Guerra contro l'Isis, l'autoproclamato Califfato Islamico, responsabile di atti terroristici in tutto il mondo. I documentari girati da giornalisti italiani in questa città hanno mostrato manipoli di uomini curdi che facevano i soldati. Sì, perché non si può dire che ...

Siria - INTESA TURCHIA-USA/ Trump e Putin si dividono Erdogan e Assad : Il cessate il fuoco in SIRIA è solo l'ok alle annessioni turche da parte di Trump, che intanto si accorda con Putin sul futuro della SIRIA di Assad

Siria - cessate il fuoco con l'incognita Assad : Un accordo a due, senza il terzo incomodo. Una riunione fiume, oltre 4 ore, per strappare al Sultano una tregua di 5 giorni. Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria di 120 ore, nelle quali gli Usa favoriranno l’evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. A dare l’annuncio è stato il vicepresidente americano Mike Pence, dopo l’incontro ...

CAOS Siria/ L'Occidente è la prima vittima del risiko di Assad - Erdogan e Putin : I curdi hanno dovuto chiedere il supporto di Assad per fermare l'avanzata turca. Non sarà gratis. Ma anche i curdi, come dice Trump, non sono angeli

Siria - le truppe di Assad a Kobane. I curdi : stop alle operazioni anti-Isis : Il presidente Mattarella da Washington: la Turchia deve fermare le operazioni militari e ritirarsi

Siria - truppe Assad entrano a Kobane : 20.11 Le truppe Siriane di Assad sono entrate a Kobane,città chiave sotto il controllo curdo. L'operazione rientra nell'accordo raggiunto nei giorni scorsi dalle milizie curde con Damasco per ottenere protezione di fronte all'offensiva turca nel nord-est della Siria. Insieme alle truppe Siriane, nelle città controllate dai curdi come Manbij, stanno prendendo posizione anche le forze russe, alleate di Assad.

CAOS Siria/ "Erdogan vuole rifare il califfato - solo Assad può fermarlo" : Grazie alla mediazione russa, i curdi hanno trovato un accordo con la SIRIA per difendersi dall'invasione turca, il quadro della situazione

Siria - guerra Turchia-curdi/ Germania "no sanzioni a Erdogan" : Assad riprende Manbij : Siria, guerra Turchia-curdi: Ue non lancia sanzioni, Assad intanto riprende la città di Manbij. Russia pattuglia il confine e tenta di frenare Erdogan

Siria - soldati Assad con i curdi contro Turchia. Erdogan : “Attacchiamo Kobane e Manbij”. Trump : “In arrivo grandi sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan: “Andremo fino in fondo. Siamo determinati. Finiremo quello che abbiamo iniziato”, ha dichiarato il Sultano. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un ...

Siria - perché?Assad va in soccorso ai miliziani curdi : Per la prima volta dallo scoppio della guerra, si va verso lo scontro diretto tra l’esercito Siriano e quello turco. Al-Assad ha colto la palla al balzo per stringere una nuova alleanza con le milizie curde, con l’obiettivo di frenare l’avanzata di Erdogan sul suo territorio

GUERRA Siria - TRUPPE ASSAD AL CONFINE/ Di Maio "pronto embargo armi a Turchia" : GUERRA SIRIA, TRUPPE ASSAD vicino al CONFINE: Erdogan 'ok da Putin per GUERRA a Kobane contro terroristi curdi'. Di Maio 'embargo armi anti-Turchia'