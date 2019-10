Silius | Trovato morto in casa | era indagato per aver picchiato la moglie

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Aveva mandato lain ospedale per l'ennesimo episodio di violenza, oggi è statocade nella sua abitazione di, in Sardegna. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, ma non si esclude l'ipotesi di un gesto estremo. Nonostante i reiterati episodi di violenza, infatti, lanon lo aveva mai denunciato.

