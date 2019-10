Sicilia | Confartigianato | Arena confermato presidente Anap

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Il messinese Giuseppe, 77 anni, è stato rialla guida dell’, l'associazione nazionale anziani e pensionati, costituita all’interno diè stato eletto alla presenza di tutti i presidenti provinciali dell’e del segre

GioPepi : FILIPPO RIBISI : In Sicilia l’artigianato può crescere purché non sia considerato bestia da mungere . La seconda pa… - ParisiSonia : RT @FocuSicilia: In arrivo 11 milioni di euro per 540 #aziende siciliane. Da Confartigianato @SiciliaImprese però sono preoccupati per il f… - GioPepi : FILIPPO RIBISI Artigiani in crisi . Ma in Sicilia la Regione non aiuta le imprese . Intervista al vicepresidente na… -