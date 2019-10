Sicilia | 51 aziende agroalimentari a Milano per ' Golosaria'

Moda : 30 aziende Siciliane al White di Milano : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - Sono trenta le aziende siciliane della Moda che sono state protagoniste al 'White Milano', l'appuntamento imperdibile della Milano Fashion Week Donna che, con i suoi oltre 550 marchi e 27mila visitatori, si è concluso ieri. Abbigliamento donna, pelletteria, accessori,

Moda : 30 aziende Siciliane al White di Milano : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – Sono trenta le aziende siciliane della Moda che sono state protagoniste al ‘White Milano’, l’appuntamento imperdibile della Milano Fashion Week Donna che, con i suoi oltre 550 marchi e 27mila visitatori, si è concluso ieri. Abbigliamento donna, pelletteria, accessori, artigianato, maglieria, bijoux, tulle, pizzi, merletti e gioielli made in Sicily si sono affermati tra i prodotti di ...

Maltempo Sicilia : gelate 2008 - in arrivo 1 - 2 milioni per 268 aziende : Oltre un milione e duecentomila euro sbloccati, e in fase di liquidazione, per 268 aziende Siciliane danneggiate dalle gelate del febbraio del 2008. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: “Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato un’attività di ricognizione e riordino attorno a tutto il pregresso, rintracciando somme che giacevano, per questioni legate ad aspetti burocratici, ferme dal lontano 2008. ...

Maltempo : gelate 2008 - in arrivo 1 - 2 mln per 268 aziende Siciliane : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – Oltre un milione e duecento mila euro sbloccati, e in fase di liquidazione, per 268 aziende siciliane danneggiate dalle gelate del febbraio del 2008. Ad annunciarlo èl’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: “Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato un’attività di ricognizione e riordino attorno a tutto il pregresso, rintracciando somme che giacevano, per questioni ...

Sicilia : innovazione tecnologica - da Regione 9mln per 20 aziende (2) : (AdnKronos) – L’obiettivo del bando era quello di finanziare progetti, realizzati in partenariato tra imprese, per il rafforzamento della loro capacità innovativa, con particolare riferimento all’avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione e di quelli organizzativi. Particolare attenzione è stata posta al tema della promozione e del consolidamento delle reti d’impresa, nonché ...