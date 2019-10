Sfera Ebbasta | Angelina sarebbe l' ultima presunta fiamma del giudice di X-Factor

Marracash elogia Sfera Ebbasta : 'Uno dei pochi che mi ha cercato quando ero disperato' : Il nuovo album di Marracash si chiamerà 'Persona' e sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2019 su tutte le piattaforme di streaming, per il download digitale ed anche, ovviamente, in formato fisico, sia CD che vinile. Un vero e proprio lavoro solista di Marracash manca nel panorama rap dal 2015, anno della pubblicazione di 'Status', di conseguenza le aspettative dei fan sono altissime ed il rapper della Barona non ha cercato di sminuirle, ...

Sfera Ebbasta a X Factor 2019 : “Pregiudizi? La gente si è ricreduta” : X Factor 2019, Sfera Ebbasta giudice: il rapper rivela come è riuscito ad abbattere i pregiudizi Sfera Ebbasta a X Factor 2019 sta conquistando piano piano il pubblico. Durante le prime puntate, quelle delle Audizioni, era forse il giudice su cui erano puntati gli occhi di tutti. Molti infatti non erano d’accordo con il suo […] L'articolo Sfera Ebbasta a X Factor 2019: “Pregiudizi? La gente si è ricreduta” proviene da ...

XF 13 - Sfera Ebbasta a Blogo : "I pregiudizi? Li ho affrontati con freschezza" : [VIDEO IN AGGIORNAMENTO]Sfera Ebbasta è stata la grande novità di X Factor 13. Contestato, criticato, addirittura osteggiato (dalla Rai per The Voice, per esempio). Grazie a questa esperienza chi pensava male di lui ha cambiato idea e si è fatto conquistare dal sorriso buono del trapper di Sesto San Giovanni. Arriva ai Live, in partenza giovedì 24 ottobre su SkyUno, con Giordana Petralia, Mariam Rouass e Kimono, le Under Donna.Ecco cosa ha ...

Marco Mazzoli : "Sfera Ebbasta a X Factor è una roba da far accapponare la pelle" - : Alessandro Zoppo Il conduttore a “Lo Zoo di 105” dal suo studio a Miami ne ha dette di tutti i colori, dal trapper alle tasse e la politica: “Se uno ha successo in Italia è una m..." Marco Mazzoli non ha peli sulla lingua e gli ascoltatori di Lo Zoo di 105 lo sanno bene. Collegato dal suo studio di Miami, dove vive e lavora ormai da anni, il conduttore spara a zero contro tutto e tutti, a partire da uno dei musicisti più amati dai ...

Lo zoo di 105 - Marco Mazzoli interviene : “L’Italia è un paese di me***. Vogliamo parlare della musica? Sfera Ebbasta a XFactor è una cosa da far accapponare la pelle” : Marco Mazzoli ci ha abituati alle provocazioni. L’ultima in ordine cronologico riguarda il nostro (tanto amato quanto bistrattato) paese, l’Italia. Durante la puntata di ieri de Lo Zoo di 105, il conduttore si è confrontato in maniera accesa con i suoi compagni di avventura. Dal suo studio a Miami, dove vive e lavora ormai da molti anni, Mazzoli ha voluto dire la sua. “Stacci tu in quel paese di merda”, ha detto a chi cercava di far ...

X Factor 13 - Home Visit : Malika Ayane - Samuel - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live : Aggiornamento: Ecco i cantanti scelti per squadra:Malika Ayane, Under Uomini: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldiprosegui la letturaX Factor 13, Home Visit: Malika Ayane, Samuel, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live pubblicato su TVBlog.it 18 ottobre 2019 00:24.

X Factor 2019 : le Under Donna scelte da Sfera Ebbasta per i Live : X Factor 13 – Live di X Factor 2019 – Ecco le tre concorrenti “Under Donna” scelte da Sfera Ebbasta Dopo audizioni, bootcamp e home visit di stasera, giovedì 17 ottobre, sono finite le fasi della selezione dei concorrenti della tredicesima stagione di X Factor 2019 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata gli aspiranti concorrenti di tutte le squadre sono volati a Berlino, dove hanno scoperto se saranno i nuovi ...

X Factor 13 - Home Visit : Malika Ayane - Samuel - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live : Appuntamento questa sera, alle 21.15 su Sky Uno, con Le Home Visit, ossia l’ultima tappa di selezione. E' Berlino dove si danno appuntamento i 20 potenziali vincitori di X Factor 2019; tra loro, solo 12 potranno accedere alla fase live del talent di Sky, prodotto da Fremantle.Ed è proprio in questa città che Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta selezioneranno i 3 componenti della loro squadra, in quattro location diverse, ...

Sfera Ebbasta e Andrea Petagna aprono a Milano Healthy Color : Niente alcolici, ma avocado ripieni, poke e tartare di pesce e carne. Il rapper e giudice di X Factor Sfera Ebbasta e il calciatore Andrea Petagna aprono oggi a Milano “Healthy Color”, un ristorante salutista. “Don't worry be Healthy” (non preoccuparti, sii sano) è lo slogan lanciato dal profilo Instagram del locale che si trova in via della Moscova, in pieno centro. Sfera Ebbasta e Andrea Petagna Sfera Ebbasta fa parte da quest’anno della ...

Petagna e Sfera Ebbasta inaugurano oggi l’ Healthy Color : Andrea Petagna e Sfera Ebbasta insieme per un nuovo locale a Milano. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport. L’attaccante della Spal ha deciso di differenziare i suoi interessi e così inaugura oggi l’“Healthy Color”. I due sono amicissimi: il calciatore ha seguito qualche concerto e ora è nata una partnership imprenditoriale che li vede soci nel locale che ha nel poke (riso come base, più pesce e verdura) il suo elemento ...

Petagna e Sfera Ebbasta aprono insieme il ristorante “Healthy Color” [DETTAGLI] : Da oggi a Milano c’è Healthy Color, il ristorante che Andrea Petagna e il rapper Sfera Ebbasta hanno deciso di aprire. I due sono molto amici e hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura nel mondo della ristorazione. Il locale, sito in via Moscova, è molto colorato, ma sopratutto salutista. Il piatto forte è il poke (riso, pesce e verdure). “Una proposta equilibrata, sana e salutare” hanno commentato i due ...

Petagna e Sfera Ebbasta aprono un locale a Milano : Dal campo di gioco al mondo dell’imprenditoria. Andrea Petagna sta lavorando per un’altra stagione ricca di soddisfazioni. L’ex attaccante dell’Atalanta, dopo l’ottimo 2018/2019, ha deciso di rimanere alla Spal per la gioia di Leonardo Semplici. Fino ad ora, la punta classe ’95 ha collezionato 3 gol in 7 gare quest’anno. Ma il giocatore, come detto, […] L'articolo Petagna e Sfera Ebbasta aprono un locale a Milano è stato realizzato da ...

Sfera Ebbasta e Andrea Petagna diventano soci e aprono un locale salutista a Milano : Credono entrambi in uno stile di vita salutare e sono molto amici: per questo motivo Sfera Ebbasta e il calciatore di Serie A Andrea Petagna hanno deciso di diventare soci ed aprire un locale salutista a Milano. “Don’t worry, be healty” è il motto che unisce il trapper e giudice di X Factor e lo sportivo che milita nella Spal in un progetto che vede l’inaugurazione del nuovo corner salutista in via Moscova che mira a servire cibo sano in ...

Sfera Ebbasta apre il suo locale : no alcol - solo cibo salutare ed attenzione all'ecologia : E' prevista per il 16 ottobre 2019 l'apertura al pubblico di 'Healty Color', il ristorante di Sfera Ebbasta ed Andrea Petagna. Il locale di proprietà del calciatore del Pescara e del trapper multiplatino – nonché neo giudice dell'ultima edizione di X Factor, attualmente in onda su Sky – è situato in pieno centro a Milano, per la precisione all'incrocio tra Via della Moscova e Largo La Foppa. I due giovanissimi imprenditori – 26 anni per Sfera ...