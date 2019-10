Serena Enardu parla del tentatore Alessandro e Pago pensa a Sanremo

Serena Enardu dopo l’addio a Pago a Temptation Island Vip : ‘Sono in cura da una psicologa. Ho toccato il fondo’ : “Nè vincitori nè vinti, si esce sconfitti a metà” cantava Arisa ne La notte, e in effetti questi versi sembrano calzare a pennello per descrivere lo stato d’animo di Serena Enardu e Pago dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. I due, intervistati separatamente dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 23 ottobre, raccontano la loro nuova vita dopo la separazione a cui sono arrivati nel programma di Canale ...

Temptation Island Vip - Serena Enardu in lacrime : “Sono in cura” : Serena Enardu affranta dopo Temptation Island Vip: “Abbiamo distrutto tutto” Serena Enardu ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Chi. E in questa occasione la donna è sembrata essere ancora un bel po’ turbata nel parlare della sua passata relazione con Pago. Relazione terminata bruscamente al termine del loro percorso nei sentimenti a Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi. ...

Temptation Island Vip - la verità di Serena Enardu : Sono in cura. Per tutelare Pago ho distrutto tutto : Dopo aver animato la seconda edizione consecutiva di Temptation Island vip, condotta da Alessia Marcuzzi, Serena Enardu e Pago Sono tornati al centro del gossip.. A far discutere sul conto degli ormai due ex fidanzati, i quali si Sono lasciati al falò di confronto avuto al docu-reality sui tradimenti, Sono delle nuove dichiarazioni, che i diretti interessati hanno rilasciato in occasione di un'intervista di "coppia" concessa a Chi magazine. Alla ...

Serena Enardu su 'Chi' : 'Non amo più Pago da due anni - ora sono in cura da una psicologa' : Domani, mercoledì 23 ottobre, uscirà un nuovo numero di "Chi" che dedicherà spazio alla coppia più discussa dell'ultima edizione di Temptation Island Vip: Serena Enardu e Pago. La sarda ha ammesso di non provare più nulla per l'ex compagno e di aver sofferto molto nel dirglielo; lui, intanto, conferma la fine della relazione ma non nega di sentire tanto la mancanza della donna con la quale è stato quasi 7 anni. Serena su Pago: 'Mi fa male averlo ...

Temptation Island Vip - Pago e la fine dell’amore con Serena Enardu : «Io single? No no no…» : Pago e Serena Enardu sono indubbiamente stati due protagonisti nell’ultima edizione del docu reality, condotto da Alessia Marcuzzi, “Temptation Island Vip”, e nell’ultimo falò di confronto si sono detti definitivamente addio dopo una relazione durata sette anni. Il confronto è stato duro, con gli rvm che mostravano molta intimità fra la Enardu e il suo tentatore, con lei intenta a sottolineare che i problemi di coppia erano nati ben ...

