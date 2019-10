Senato | presidente Commissione diritti umani Pucciarelli | “Unica italiana in vagone pieno

Senato - Lega : “Presidente Conte - sui dazi lei è falso come il Parmesan”. Casellati sospende l’Aula : Bagarre in Aula a Palazzo Madama sulla questione dei dazi degli Stati Uniti. Simone Bossi (Lega), ha attaccato il presidente del Consiglio Conte: "Presidente, lei è falso come il Parmesan...''. Dai banchi della Lega in molto hanno mostrato i cartelli con la scritta 'falso'. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha deciso quindi di sospendere la seduta per qualche minuto.Continua a leggere

Senato - il presidente del Consiglio Conte riferisce in Aula in vista del Consiglio europeo. Segui la diretta : Al via la seduta del Senato con il premier Giuseppe Conte all'Aula, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Segui la diretta

Morte Squinzi - le parole del presidente della Regione Lombardia e del Senatore Corti : “Cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ci lascia innanzitutto una persona perbene. Un imprenditore capace e lungimiramte che e’ stato protagonista della storia recente dell?industria lombarda e italiana. Non lo dimenticheremo mai ricordandolo sempre come un modello da seguire” Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la Morte di Giorgio Squinzi. “Un imprenditore – ha ...

Il caso dell’interferenza istituzionale della presidente del Senato sul fine vita : Foto di Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images “La presidente Maria Elisabetta Casellati si è offerta di fare una telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo all’Aula prima della pronuncia”. Ad accendere la polemica sul divisivo tema del fine vita ci ha pensato questa volta una nota del Movimento 5 stelle, nella quale il partito di Luigi Di Maio sottolineava la necessità di risolvere per via parlamentare il dibattito sul ...

Il Movimento 5 “stallo” e il presidente “Gentilone” : il discorso in Senato del capogruppo Pd Marcucci è da ridere : Dal Movimento 5 “stallo” al presidente “Gentilone”. Ma anche le piccole e medie “inglese” e un Pd che ha paura delle paure (?) della Lega. Il capogruppo del Partito democratico, Andrea Marcucci, interviene in Senato per esprire il voto favorevole del gruppo parlamentare che rappresenta al governo Conte 2. Ma il suo discorso, di poco più di dieci minuti, è condito di scivoloni linguistici e frasi poco ...

Senato - lapsus della presidente Casellati : Salvini diventa Casini. La reazione dei leghisti : Applausi e risate dei Senatori in Aula quando il presidente Elisabetta Casellati ha invitato il Senatore Matteo Salvini a chiudere il suo intervento, perché era finito il tempo a disposizione (20 minuti), chiamandolo "Senatore Casini". Lo stesso Salvini ha reagito sorridendo e dicendo: "No Casini, proprio no".