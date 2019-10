Scozia | donna scopre di avere un cancro al seno grazie a un’attrazione al museo

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Unascozzese ha scoperto diun tumore visitando undi Edimburgo: dopo essere stata in una stanza con una fotocamera termica, le cui immagini cambiano colore a seconda della temperatura, ha notato che unaveva un colore diverso dall'altro. Insospettita, si è sottoposta agli accertamenti e ha scoperto la malattia.

faunaticss : giornata di #RievocazioneStorica oggi a #Modena per la ricorrenza del 361° compleanno di Maria Beatrice d'Este dive… - N4TESIVAN : sto guardando maria regina di scozia e sono altamente schifato per l’utilizzo della donna e del suo corpo, se vi st… - Milena02517729 : RT @Bettina2360: @em_brandolini @ilmessaggeroit Poi, si confondono una donna politica (Dolors Bassa) per un'altra, e la incolpano di delitt… -