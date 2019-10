Sciopero treni 25 ottobre | possibili cancellazioni per Malpensa Express

Sciopero 25 ottobre : fermi anche i trasporti pubblici - con stop di treni - autobus e aerei : Tra pochi giorni andrà in scena un nuovo Sciopero generale, proclamato da CUB ed altre sigle sindacali. Ad essere interessate saranno tutte le categorie pubbliche e private sul territorio nazionale. Attesi forti disagi per venerdì 25 ottobre anche nel settore dei trasporti, con diverse agitazioni anche nei comparti ferroviario, aereo e marittimo. In alcune città saranno a rischio i mezzi pubblici. Da nord a sud della penisola l'agitazione durerà ...

Sciopero 27 settembre 2019 : treni - taxi e mezzi pubblici. Le fasce garantite : Sciopero 27 settembre 2019: treni, taxi e mezzi pubblici. Le fasce garantite Per venerdì 27 settembre ci si attende una giornata nera per i trasporti cittadini per via dello Sciopero generale proclamato dall’Usb ma a cui hanno aderito anche altri sindacati. Sciopero 27 settembre: la coincidenza con le manifestazioni per il clima Lo Sciopero generale dei trasporti locali si svolgerà in contemporanea a un’importante mobilitazione per il ...

Sciopero dei trasporti - venerdì nero in tutta Italia : a rischio bus - metro e treni : Alla manifestazione per il Friday for the Future si aggiunge lo Sciopero generale dei trasporti: possibili disagi a bus...

Sciopero treni Trenord : oggi 22 settembre/ Corse domenica a rischio - orari e stop : Sciopero treni Trenord oggi 22 settembre 2019: domenica con Corse a rischio in Lombardia, senza fasce di garanzia e stop di 24 ore

Sciopero trasporti 27 settembre : stop di mezzi pubblici e treni sul territorio nazionale : In data 27 settembre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da USB, a cui si sono aggiunti anche altri sindacati. Sarà un venerdì nero per il settore dei trasporti, con agitazioni su tutto il territorio nazionale. Attesi disagi nelle grandi città a causa dello stop di mezzi pubblici e treni. A Milano incroceranno le braccia i dipendenti di ATM per 24 ore. Oltre alle linee in superficie, ...

Sciopero 6 settembre 2019 : treni - taxi e mezzi pubblici. Orari e fasce : Sciopero 6 settembre 2019: treni, taxi e mezzi pubblici. Orari e fasce Il mese di settembre rischia di essere un periodo molto complicato per chi è solito viaggiare (per vacanza, certo, ma soprattutto per lavoro). In questa giornata, infatti, è previsto uno Sciopero che occupa diversi settori e categorie e potrebbe dunque determinare parecchi disagi, specialmente nelle grandi città. Andiamo prima di tutto a riepilogare gli scioperi in ...

Sciopero Trenord 22 e 23 settembre : treni a rischio a Milano e in Lombardia : Nel calendario di settembre sono presenti una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Nel corso del mese si registreranno agitazioni sindacali anche nel comparto ferroviario. Una delle proteste più attese andrà a coinvolgere il personale di Trenord in Lombardia. A proclamare l’ennesimo stop in pochi mesi è stata organizzazione ORSA Ferrovie. Lo Sciopero avrà una durata di 23 ore e si svolgerà con varie modalità. Il personale impiegato su ...