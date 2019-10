Sciopero nazionale del 25 ottobre | trasporti a rischio in tutta Italia

370 persone sono state arrestate in Ecuador in due giorni di Sciopero nazionale : I sindacati dei lavoratori dei trasporti dell’Ecuador hanno annullato le proteste programmate in questi giorni dopo che in due giorni di sciopero nazionale sono state arrestate 370 persone. I manifestanti si oppongono alla revoca dei decennali sussidi per il carburante,

Sciopero trasporti 27 settembre : stop di mezzi pubblici e treni sul territorio nazionale : In data 27 settembre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da USB, a cui si sono aggiunti anche altri sindacati. Sarà un venerdì nero per il settore dei trasporti, con agitazioni su tutto il territorio nazionale. Attesi disagi nelle grandi città a causa dello stop di mezzi pubblici e treni. A Milano incroceranno le braccia i dipendenti di ATM per 24 ore. Oltre alle linee in superficie, ...

Sciopero dell'associazione nazionale Commercialisti di Ragusa : Anche l'Associazione nazionale Commercialisti di Ragusa aderisce allo Sciopero proclamato con varie modalità tra il 30 settembre ed il 7 ottobre

Scuola - Cobas : Sciopero nazionale il 27 : 20.42 I Cobas della Scuola e del lavoro privato (ad eccezione dei Trasporti) hanno promesso uno sciopero generale il 27 settembre aderendo all'appello dei giovani del movimento "Fridays for future" che parteciperanno in quella data alla mobilitazione mondiale "Climate action week". Il portavoce dei Cobas, Bernocchi, sottolinea comunque la propria autonoma posizione sul tema, consapevoli "che non siano pensabili strategie per la salvaguardia ...

Le calciatrici della Nazionale giamaicana in Sciopero perché la Federazione non le paga : Forse avranno letto la strepitosa notizia di ieri che riporta l’approvazione della parità salariale tra la Nazionale maschile e quella femminile in Finlandia le ragazze della Nazionale della Giamaica che hanno deciso di scioperare. «No pay. No play». È questo lo slogan semplice e diretto delle calciatrici della Nazionale giamaicana che hanno deciso di non giocare perché la Federazione non le paga. Lo riporta Tuttosport che sottolinea le ...