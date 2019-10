Sardegna | vasti incendi a Bosa e Marina di Arborea

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Due, alimentati da un forte vento di scirocco, sono divampati tra la serata di ieri, 22 ottobre, e la notte sulla costa occidentale della. Il primo rogo è scoppiato intorno alle 21.30 sulle pendici di Monte Furru e ha fatto scattare l'evacuazione di diverse abitazioni a, in località “S'Istangione” alla periferia del paese. L'allontanamento forzato riguarda una quarantina di persone che hanno lasciato le loro case a scopo precauzionale. Nella notte un altro grossoo è divampato nelladi, in provincia di Oristano: le fiamme hanno aggredito la pineta a ridosso del resort Ala Birdi. Per precauzione, come scrive L'Unione Sarda, sono state evacuate dalla struttura turistica 240 persone, che sono state trasferite nella palestra del comune. Sul posto sono state inviate tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco di Oristano e ...