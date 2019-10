Sardegna | incendi sulla Bosa-Alghero e ad Arborea | evacuati da resort 200 turisti

Sardegna - vasti incendi a Bosa e Marina di Arborea : Due vasti incendi, alimentati da un forte vento di scirocco, sono divampati tra la serata di ieri, 22 ottobre, e la notte sulla costa occidentale della Sardegna. Il primo rogo è scoppiato intorno alle 21.30 sulle pendici di Monte Furru e ha fatto scattare l'evacuazione di diverse abitazioni a Bosa Marina, in località “S'Istangione” alla periferia del paese. L'allontanamento forzato riguarda una quarantina di persone che hanno lasciato le loro ...

Notte di fuoco in Sardegna - incendi nell’Oristanese : evacuate centinaia di persone : Notte di paura in Sardegna, nell’Oristanese: diversi grandi incendi stanno divampando nella costa, è stato necessario evacuare quasi 300 persone. Situazione critica ad Arborea, dove le fiamme hanno attaccato la pineta e minacciato il resort Ala Birdi – Horse Country. Intorno alla mezzaNotte sono stati evacuati i 238 ospiti del complesso, trasferiti nella palestra comunale del paese. L’incendio sta ancora imperversando e sta ...

Incendi - emergenza in Sardegna : grosso rogo a Bosa - fiamme vicino alle abitazioni [VIDEO LIVE] : Un grosso Incendio è in corso in questi minuti in Sardegna: il rogo sta interessando Bosa, in provincia di Oristano. Le fiamme, alte, sono alimentate da un forte vento di scirocco e stanno mettendo a repentaglio diverse abitazioni. Le temperature di Ottobre sono infatti superiori alla norma nel Centro Sud e nelle Isole maggiori, dove ci sono stati picchi di 26°C e venti tipicamente caldi. Situazione inversa sul versante Nord/Ovest dove il ...

Incendi Sardegna : 25 roghi segnalati dai forestali - elicotteri in azione nel Sassarese e in Ogliastra : Ancora Incendi in Sardegna. Il Corpo forestale dell’isola ha segnalato 25 roghi, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Nelle campagne di Gairo, in Ogliastra, è’ intervenuto un elicottero proveniente dalla base antIncendio di San Cosimo. L’Incendio ha bruciato una superficie di circa 1.000 metri quadri di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13. L’altro rogo si è verificato ...

Incendi - la Sardegna brucia ancora : 3 grossi roghi - in fumo 17 ettari : brucia ancora la Sardegna. I mezzi aerei del Corpo forestale sono intervenuti oggi per affrontare in particolare tre grossi Incendi, che hanno bruciato 17 ettari di boschi e pascoli. Il più grave a Silanus, in provincia di Nuoro, dove le fiamme hanno percorso circa 11 ettari di roverella e leccio. Qui sono intervenuti due elicotteri dalle basi di Alà dei sardi e Bosa, e due Canadair provenienti da Ciampino. Le operazioni di spegnimento si sono ...

Incendi boschivi in Sardegna : fiamme nelle campagne di Pattada : Vasto Incendio in Sardegna: le fiamme divampano nei boschi del territorio di Pattada, in località Riu Bunne. Sul posto le squadre del Corpo forestale e 3 elicotteri, decollati dalle basi di Anela, Ala’ dei Sardi e Limbara, insieme con un Canadair partito dall’aeroporto di Alghero. Le fiamme imperversano in una zona molto impervia. L'articolo Incendi boschivi in Sardegna: fiamme nelle campagne di Pattada sembra essere il primo su ...

Incendi Sardegna : il vasto rogo in Ogliastra innescato da sigaretta : Il vasto Incendio che tra il 13 e il 14 luglio scorso aveva percorso oltre 600 ettari in Ogliastra, tra Tortolì e il litorale di Orrì, non è stato doloso: lo hanno escluso gli investigatori del Corpo forestale della Regione Sardegna. E’ stato probabilmente un mozzicone di sigaretta o un residuo di brace attiva entrata in contatto con combustibile secco, in questo caso residui di potatura, a scatenare il rogo poi alimentato da alte ...

Incendi in Sardegna : fiamme nell’Oristanese : Nonostante l’intervento di due elicotteri della flotta antIncendi della Regione Sardegna, sta divampando da ore un Incendio a Suni (Oristano), in località “Badu e Crabolu”. Il Centro operativo regionale ha richiesto l’intervento di un Canadair. L'articolo Incendi in Sardegna: fiamme nell’Oristanese sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Sardegna : il 65% è doloso ma diminuisce la superficie bruciata : Aumentano gli Incendi, di cui il 65% di natura dolosa, ma diminuiscono gli ettari distrutti dalle fiamme in Sardegna. È quanto emerge da un primo bilancio dei roghi scoppiati dall’inizio della stagione in Sardegna. Lo ha spiegato all’ANSA il comandante del Corpo forestale, Antonio Casula, tracciando un primo bilancio. “Alla data dell’1 settembre abbiamo avuto un aumento del 6% del numero degli Incendi rispetto agli ultimi ...